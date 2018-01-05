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Dünya

Doğal yıkımların faturası 2017’de 330 milyar doları buldu

Hilal Sarı / İstanbul, 5 Ocak (DHA) – Sigorta şirketlerinin doğal yıkımların yol açtığı kayıplar için yaptığı ödemeler 2017’de 135 milyar dolarla rekor düzeye ulaştı

05 Ocak 2018 16:33

Hilal Sarı / İstanbul, 5 Ocak (DHA) – Sigorta şirketlerinin doğal yıkımların yol açtığı kayıplar için yaptığı ödemeler 2017’de 135 milyar dolarla rekor düzeye ulaştı. Sigortalanmayan kayıplarla birlikte doğal yıkımların faturasının 330 milyar dolara ulaştığı ve artabileceği belirtiliyor.
Dünyanın en büyük sigorta şirketi Alman Münich RE tarafından yapılan açıklamaya göre, ABD’de büyük zarara yol açan kasırga sezonu ve Güney Asya’da geniş bir alana yayılan sel felaketleri zararın bu düzeye ulaşmasındaki en önemli etkenler oldu.
Munich Re\'ye göre, sigortalanmamış zararlar da eklendiğinde, doğal yıkımlar nedeniyle yaşanan maddi kayıplar 330 milyar dolara ulaştı. Doğal yıkımların faturasında bu miktar, tarihte yalnızca 2011 yılında Japonya’da meydana gelen deprem ve tsunami felaketinin ardından, bugünün parasıyla 354 milyar dolara ulaştığında geçilmişti. 
Munich Re kayıpların artabileceği konusunda uyardı. Şirketin Yönetim Kurulu Üyesi Torsten Jeworrek, yaptığı açıklamada, “Hayli büyük zarara yol açan üç kuvvetli kasırga ve aşırı şiddetli muson yağmurları sonrasında Güney Asya’da meydana gelen sel felaketleri gibi bazı doğal yıkımlar bizi gelecekte nelerin beklediğine dair bir işaret” diye konuştu. 
Açıklamada, sigortalanmış toplam kayıpların neredeyse yüzde 50’si 2017’de ABD’den kaynaklanırken – normalde ABD’nin payının yüzde 30 olduğuna dikkat çekiliyor. Harvey Kasırgası 85 milyar dolar kayba yol açarak, 2017’nin en maliyetli doğal afeti oldu. Irma ve Maria kasırgalarıyla birlikte ABD’nin kayıpları 215 milyar dolara ulaştı. Kaliforniya’daki yangınlar ise ABD’nin kayıplarına 8 milyar dolar daha ekledi. (Fotoğraflı)

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