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Doğal Yaşam Parkı'nın minik üyeleri ilgi odağı

İZMİR, (DHA)- İZMİR Doğal Yaşam Parkı ailesi, bahar ayında dünyaya gelen yavrularla birlikte biraz daha büyüdü

28 Nisan 2018 15:16

İZMİR, (DHA)- İZMİR Doğal Yaşam Parkı ailesi, bahar ayında dünyaya gelen yavrularla birlikte biraz daha büyüdü. Midilli, lemur ve mara türlerinin yeni üyeleri, sevimli tavırlarıyla ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor.
Avrupa Hayvanat Bahçeleri ve Akvaryumları Birliği (EAZA) üyesi olan İzmir Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı\'nın 130 türde bin 500\'ü aşkın hayvandan oluşan renkli ailesi, peşpeşe gelen doğumlarla birlikte her geçen yıl biraz daha büyüyor. Kısa süre önce dünyaya gelen sevimli mara ve lemurlar ile Midilli atı, parka gelen ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. Minik Midilli atı, tavşana benzeyen uzun kulak ve bacaklarıyla fark edilen 8 üyeli mara ailesinin 2 güzel yavrusu ve yeni doğan lemurların barınakları, özellikle çocukların akınına uğruyor.
Güzel havayı fırsat bilip Doğal Yaşam Parkı\'na ziyarete gelen 6 yaşındaki Nil Abalıoğlu ve 2.5 yaşındaki İlda Zamahay, lemurları elleriyle besleme fırsatı buldu. Hayatında ilk kez lemur gördüğünü söyleyen küçük Nil, \"Kendimi Madagaskar filminde gibi hissediyorum. Lemurları beslemek inanılmaz heyecanlı; sürekli etrafımı sarıyorlar\" dedi. 2.5 yaşındaki İlda ise annesinin kucağından inmeyen yavru lemurlara şarkı söyleyip, onlarla sohbet etti.

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