Doğal Yaşam Parkı'nı bayram tatilinde 47 bin 531 kişi ziyaret etti

İZMİR, (DHA) - İZMİR Doğal Yaşam Parkı\'nda, Kurban Bayramı tatili boyunca 47 bin 531 kişi ağırlandı. Parka gelenlerin çoğunun şehir dışından olması dikkat çekti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi\'nce Sasalı\'da kurulan, Avrupa\'nın en nitelikli hayvanat bahçeleri arasında gösterilen Doğal Yaşam Parkı, bayram tatilinde 130 türde hayvanı yakından görmek ve güzel gün geçirmek isteyenlerin ilk adreslerinden oldu. Bayramı fırsat bilenler, Doğal Yaşam Parkı\'na akın etti. Gelenlerin önemli kısmının şehir dışından olması dikkat çekti. 10 yıl önce hizmete açılan İzmir Doğal Yaşam Parkı, 9 günlük bayram tatili süresince 47 bin 531 kişi tarafından ziyaret edildi. Parkta, Kurban Bayramı\'nın 3\'üncü gününde, 10 bin 554 kişiyle tatil süresinin günlük ziyaretçi rekoru kırıldı. Önceki bayram tatili rekoru, 45 bin 345 kişilik girişle 2015 yılındaki Kurban Bayramı tatilinde kırılmıştı.

FOTOĞRAFLI