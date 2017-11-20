Doğal yaşam alanından alıkonan Serval kedisi, AVM'de sergileniyor!

Ankara'da bir Alışveriş Merkezi'nin alt katında vahşi yaşam alanında ender bulunan bir Serval kedisi cam vitrinde sergileniyor.

Asıl yaşam alanı Afrika olan kedi için “Hayvanlar cam hapishanelerde sergilenmesin” başlığıyla imza kampanyası başlatıldı.

Alışveriş merkezinde Serval kedisinin dışında, Femish Dev Tavşanı, Altın Kafalı Arslan Tamarin, Evcil Dağ Gelinciği, Marmoset, Altuni Sülün, Nil Timsahı, Parma Wallaby gibi çeşitli türlerdeki hayvanlar da sergileniyor. Ayrıca Gila Canavarı, Mojave Çıngıraklı Yılanı, Çöl Engereği, Goliath, Altın Ok Kurbağası, Afrika Dev Kırkayağı, Kafesli Piton gibi hayvanlar da “Adrenalin Dünyası” adıyla alışveriş merkezine gelen ziyaretçilere 'teşhir' ediliyor.