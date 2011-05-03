Doğal ürün sevenlerin yeni adresi

T24- “Parfümün İzini Sür” temalı bir etkinlikle açılan DURANCE NİŞANTAŞI BUTİK doğal ürünlere düşkün İstanbullularn buluşma noktası oldu.

Durance’ın Fransa, Japonya, Almanya ve Norveç’ten sonra İstanbul’da da çok başarılı olacağını belirten DURANCE Türkiye Temsilcisi Özlem Oktar Varoğlu; “Butiğimizi özel bir parfüm oyunuyla açtık. Çok keyifli bir açılış oldu. Zaman zaman bu etkinliklerimizi dostlarımızla paylaşacağız. Nişantaşı’na getirdiğimiz Provence atosferinde şehrin karmaşasından sıyrılıp lavanta tarlalarından, gül bahçelerinden, zeytin ağaçlarından konuşmak hepimize iyi gelecek. Grasse parfümlerinin büyüsüne kapılmak ve kendini doğanın şifalı ellerine bırakmak isteyen herkesi ağırlamak istiyoruz”diye konuştu.



Parfüm oyununa markanın kullanıcısı da olan Gülben Ergen, Siren Ertan Çarmıklı , Özlem Gürses, Arzu Balkan , Merve Oflaz gibi ünlü simalar katıldı. Davetliler kendilerine gönderilen parfüm örneğinin orjinalini bulup hediyeler kazandı





Markanın ürünleri DOĞAL YAŞAMA SANATI sloganından da anlaşılacağı üzere evimizde ve cilt ve kişisel bakımımızda kullanabileceğimiz tüm ürünleri kapsıyor. Nişantaşı Butik’te doğal içerikle üretilen mekan parfümleri en gözde ürünler. Dudak bakım kreminden, sensual masaj yağına, en problemli ciltlerin bakımında kullanılan organik lavanta esansiyel yağı içeren ürünlere kadar herşey var. Özellikle el bakımları, leke giderici kremler, doğal sabunlar çok başarılı.

DURANCE

Durance, Güney Fransa’da organik tarım bölgesi Provence’ın doğallık oranı en yüksek markası. Durance minimum %95 doğal içerikli parfüm, kozmetik, kişisel bakım ve mekan kokuları sunuyor. Akdeniz ikliminin vücudu ve ruhu rahatlatıcı etkisi olan birçok şifalı organik bitkisi ürünlerin özünü oluşturuyor. Parfümler, parfüm başkenti Grasse’ta Durance için özel olarak geliştiriliyor.

Organik zeytin ağacından, organik lavanta ve ev bakımı ürünlerinin çoğu organik tarım sertifikalandırma kuruluşu ECOCERT tarafından onaylı. Çevreye ve insan sağlığına saygılı üretim yapan Durance ürünlerinde yapay koruyucu, boya, paraben ve phenoxyethanol, propylene glycol ve sodium laureth sulphate gibi zararlı sentetik içerik kullanmıyor. Ürünler hayvanlar üzerinde test edilmiyor. Sürdürülebilir tarım yöntemleriyle üretilen bitkiler özenle taze iken işleniyor. Paketlemede geri dönüşümlü malzemeler kullanılıyor.