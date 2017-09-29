Doğal taşlar takı oldu

Murat AYDIN/ OLTU (Erzurum), (DHA)- ERZURUM\'un Oltu İlçesi\'nde aralarında Oltu Taşı\'ının da bulunduğu yaklaşık 50 dağal taştan yapılan takılar sergilendi. Erkek ve kadın kursiyerlerin yaptığı takılar göz kamaştırdı.

İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi tarafından finanse edilen ‘AB normlarında yenilikçi kesim teknikleri ile Oltu taşı işlemeciliği ve takı tasarım alanında genç istihdamının desteklenmesi’ adlı proje çerçevesinde yapılan eserler, Efkan Ala Kültür Merkezi\'nde sergilendi. Çıraklık ve Halk Eğitim Merkezi usta öğreticileri eşliğinde 30 kursiyerin yarı değerli taşlardan yaptıkları el emeği göz nuru takılar tanıtıldı.

El Tezgahlarından Teknolojinin Saltanatına konulu serginin açılışını yapan Oltu Kaymakamı Şenol Turan, ortaya konulan eserleri tek tek inceledi. Oltu ve yöresinde çıkarılan doğal taşlar ve takı olarak işlenmiş hallerinin yanı sıra, kursiyerlerin çekmiş oldukları fotoğrafların yer aldığı sergi, davetlilerin büyük beğenisini kazandı. Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü ve Proje Koordinatörü Önser Yeğin, projenin İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi tarafından finanse edildiğini belirterek Oltu Eğitim Gönüllüleri Derneği ve Mesleki Eğitim Merkezi’nin de ortaklaşa hazırladığını bir proje olduğunu kaydetti.

Projenin amacı hakkında bilgi veren Proje Koordinatörü Önser Yeğin, \"Yaklaşık 9 ay süren bu projeye 10\'u kadın toplam 30 kursiyer katıldı. Ortaya çıkarılan ürünleri görücüye çıkardık. Kursiyerler tüm hünerlerini bu ürünlerde sergiledi. Yarı değerli taşların ekonomiye kazandırılması oldukça önemlidir. Bu tür değerli taşların işlenmesi ve dünya pazarına sürülmesi konusunda Çin ve Hindistan en büyük payı almaktadır. Çin’in yıllık 30 milyar, Hindistan’ın ise 28 milyar dolar yarı değerli taş ticaretinden geliri var. Ülkemizin ise tüm değerli ve yarı değerli taşlardan elde ettiği gelir yıllık 2 milyon dolar iken mücevherat ticaretinden yıllık geliri ise sadece 2 milyar dolardır. Böylesine büyük bir ticari pazarda ülkemizin de yer alması ve bu rakamları çok daha yukarılara çıkarmamız gerekmektedir. Diğer taraftan ülkemiz ekonomisine katkısı bir yana aynı zamanda işsiz gençlerimize de bir iş kapısı aralamak için böyle bir proje hazırlama ihtiyacı hissettik\" diye konuştu.

Oltu Kaymakamı Şenol Turan ise Oltu Taşı\'nın yarı değerli bir taşlar sınıfında yer almasına rağmen kendisinin çok değerli bir taş olarak gördüğünü belirterek şunları söyledi:

“Geçenlerde okuduğum dünyaca ünlü İngiliz yazar George Orwell’ın Papazın Kızı adlı kitabında bile Oltu Taşının çok değerli bir taş olarak isminin geçtiğini gördüm. Yaklaşık 150 yıllık mazisi olan bir taştan bahsediyoruz. Artık bu taşın reklamını yapmak, güzel bir sloganla piyasaya sürmek ve güven sorununu da aşmamız gerekiyor. Oltu Kaymakamlığı olarak Halk Eğitim Müdürlüğümüz ile birlikte yine Oltu Taşı üzerine bir proje hazırlığı da biz yapıyoruz. Önümüzdeki zaman içerisinde projemiz ile ilgili kapsamlı bir açıklama yapacağız. Umarım bu tür projeler bitmez, devamı da gelir.\"

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