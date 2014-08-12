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Çevre

Doğal SİT alanlarında HES yapılamayacak

Özgün ekosistem, yapısına sahip ve endemik türlerin üreme ve beslenme ve göç yollarını içeren doğal alanlarda hidroelektrik santralı (HES) yapımına izin verilmeyecek

12 Ağustos 2014 13:13

Doğal SİT alanlarında planlanan HES projelerinin gerçekleştirilmesine yönelik Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bölge komisyonlarına gelen başvuruların değerlendirilmesinde uyulacak ilke kararı Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.  Kararda, ‘doğal SİT alanı olan bölgelerde HES yapımına izin verilmeyeceği’ belirtildi.

Doğan Haber Ajansı’nda yer alan habere göre, Resmi Gazete’deki karara göre, ekolojik temelli bilimsel araştırma raporu sonucunda; bölgesel, ulusal veya dünya ölçeğinde olağanüstü ekosistemleri/türleri bulunduran, özgün ekosistem yapısına sahip, doğal alanların ekolojik bütünlüğünü sağlayan ve besin zinciri içinde yer alan kritik türleri barındıran doğal SİT alanlarında HES yapımına izin verilmeyecek. 

Aynı rapor sonucunda; küresel ve ulusal ölçekte dar yayılımlı, kritik, nesli tehdit ve tehlike altında endemik tür veya türlerin üreme ve beslenme, yaşama ve göç yolu alanlarını içeren veya jeolojik ve jeomorfolojik açıdan istisnai özellikte olan doğal SİT alanlarında HES yapımına izin verilmeyecek. 

Doğal SİT alanlarında yeniden değerlendirme yapılıncaya kadar, bu özellikleri bünyesinde barındırmayan birinci, ikinci ve üçüncü doğal SİT alanlarında tarımsal su ihtiyaçların dikkate alınması ve biyolojik çeşitliliğin devamının teminat altına alınması şartıyla buralarda HES yapımı taleplerine izin verilebilecek. Ancak kesin korunacak hassas alanlarda HES projelerine gerçekleştirilemeyecek.

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