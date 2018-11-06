Doğal sit alanındaki kuşlar, tehlike altında

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'de Çevresel Etki Değerlendirmesi\'ne (ÇED) gerek duyulmadan bir projeye daha onay çıktı. Seferihisar ilçesi Çamtepe Mahallesi\'nde, proje sahasının bir bölümü 1. derecede doğal sit alanı içerisinde kalan ve nesli tükenme tehlikesi altında olan 16 familyaya ait 25 kuş türünün bulunduğu sahaya, mermer ocağı ve mermer kesme-işleme-sayalama tesisi kurulması için onay çıktı. Orman Bölge Müdürlüğü, projenin 24.80 hektarlık kısmının orman sınırları içerisinde yer aldığını belirterek, tepe kapalılık oranı yüzde 71\'den fazla olan 18.23 hektarlık bölümünde, çalışma yapılmasını uygun bulmadı.

İzmir\'de Çevresel Etki Değerlendirmesi\'ne (ÇED) gerek duyulmadan bir projeye daha onay verildi. Seferihisar\'ın Çamtepe Mahallesi\'nde, bir şirketin mermer ocağı ve mermer kesme-işleme-sayalama tesisi kurulması için onay çıktı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 10 yıl süre ile işletme ruhsatı verilen bölgede, 2025 yılına kadar çalışmaların sürdürüleceği bildirildi. Ruhsat alanı 97.81 hektar olarak belirlenirken, bu alanın yalnızca 6.57 hektarının proje sahası olarak kullanılacağı ifade edildi. Ancak proje için, ruhsat alanı büyüklüğüne bakılmaksızın 25 hektara kadar çalışma yapılmak üzere dosya hazırlandı. \'ÇED gerekli değildir\' kararının da verildiği proje sahasının bir bölümü 1. derecede doğal sit alanı içerisinde yer aldı.

16 FAMİLYAYA AİT 25 KUŞ TÜRÜ, NESLİ TÜKENME RİSKİYLE KARŞI KARŞIYA

Proje sahasında yine nesli tükenme tehlikesi altında olan 16 familyaya ait 25 kuş türünün, Uluslararası IUCN Kırmızı Listesi\'nde bulunduğu belirlendi. Mermer ocağı için kurulmak istenen tesisin orman sahasında olduğu da kaydedildi. Orman Bölge Müdürlüğü\'nün verdiği görüş yazısında, projenin 24.80 hektarlık kısmının orman sınırları içerisinde yer aldığı, tepe kapalılık oranı yüzde 71\'den fazla olan 18.23 hektarlık kısmının çalışmalara uygun olmadığı, geriye kalan 6.57 hektarlık kısmında ise ormancılık açısından herhangi bir sakıncanın bulunmadığı belirtildi.

\'ZEYTİNLİKLERE 100 METRE UZAKLIKTA\'

Firma, proje dosyasında, ruhsat alanı büyüklüğüne bakılmaksızın 25 hektara kadar çalışma alanında, açık işletme yöntemi ile madenlerin çıkarılacağını belirtti. Mermer ocağının 1 milyon metreküp kapasite ile çalışacağı kaydedildi. Üretilen mermer bloklarının bir kısmının proje alanında işleme tabi tutulacağı, diğer kısmının ise hammadde olarak satışa sunulacağı ifade edildi. 6.57 hektar alanda yılda toplam 50 bin metreküplük blok mermer çıkarılmasının planlandığı vurgulanırken, ocakta, yılda 12 ay ve toplam 300 gün üretim yapılacağı kaydedildi.

İzmir İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü\'nün verdiği görüş yazısında, proje alanının teknik elemanlar tarafından incelendiği, kurulmak istenen ocağın, 3 kilometre mesafesinde herhangi bir zeytinlik alana rastlanmadığı bildirildi. Çamtepe Mahalle Muhtarı Halil Diken ise bunun doğru olmadığını savunarak, \"Yıllardır burada benzer projeleri hayata geçirmek için uğraşıyorlardı. Ama onay verilmiyordu, şimdi ne olduysa projeye onay çıktı. Proje bölgesi, zeytinliklere 100 metre, üzüm bağlarımıza ise 300 metre uzaklıkta. Biz de burada yaşayanlar olarak imza topladık. Ocağın kurulmaması için mücadele edeceğiz\" diye konuştu.



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