Doğal Sit Alanı içinde kalan Okluk Koyu'na 170 metrelik yatlar için iskele yapılacak!

Cumhurbaşkanları ve misafirleri için dinlenme yeri olarak kullanılan Marmaris’teki Okluk Koyu’na 170 metre uzunluğunda yatlar için yanaşma yeri yapılıyor. 10 bin 966 metrekarelik alana dolgu yapılacak olan Okluk Koyu, 'Özel Çevre Koruma Bölgesi' ve 'Birinci Derece Doğal Sit Alanı' sınırları içerisinde kalıyor.

Sözcü gazetesinden İsmail Şahin'in haberine göre, Hazine tarafından Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği'ne tahsis edilen, Muğla'nın Marmaris İlçesi'nde bulunan Okluk Koyu'na lüks yatların yanaşması için 2 yat yanaşma yeri, 2 iskele, plaj ve dolgu alanı yapılacak. “Marmaris Cumhurbaşkanlığı Devlet Konukevi Dolgu ve İskele Projesi” adıyla Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği tarafından hazırlanan sunum dosyası geçtiğimiz hafta Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün internet sitesinde yayınlandı, ancak birkaç gün sonra kaldırıldı.

Sahil doldurulacak

Gazetenin ulaştığı dosyaya göre, 113 bin 443 metrekare proje alanı içerisinde 15 bin 295 metrekare yat yanaşma yeri ve 10 bin 996 metrekare dolgu alanı yapılacak. 30 milyon lira harcanacak proje kapsamında iki de iskele yapılacak.

Birinci yanaşma yeri, “süper” boyutta olan yatlar için inşa edilecek ve 170 metre uzunluğunda, 18.3 metre genişliğinde olacak. “Mega” boyuta sahip yatlar için tasarlanan ikinci yanaşma yeri ise 50 metre uzunluğunda ve 10.5 metre genişliğe sahip. İskeleler, usturmaça, babalar ile merdivenleri içerecek ve kıyı yapılarının genişliği artırılabilecek şekilde inşa edilecek. Planlanan yat yanaşma yerleri yüzer değil sabit olacak.

Doğal sit alanı

10 bin 966 metrekarelik dolgu alanına ise kum ve çakılla doldurulup plaj yapılacak. Planlanan plaj içerisinde güneşlenme ve dinlenme amaçlı bungalovlar yer alacak. Bungalovların ucunda iskeleler olacak. 9 ay 25 günde tamamlanması planlanan proje bittiğinde 40 kişi çalışacak. Aydın-Muğla-Denizli Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı'na göre projenin hayata geçirileceği bölge, Önemli Doğa Alanı, Özel Çevre Koruma Bölgesi ve Doğal Sit Alanı'nda kalıyor. Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) süreci başlayan “Marmaris Cumhurbaşkanlığı Devlet Konukevi Dolgu ve İskele Projesi” alanı Gökova Özel Çevre Koruma Bölgesine ait 1/25.000 ölçekli planda ise “Özel Çevre Koruma Bölgesi” ve “Birinci Derece Doğal Sit Alanı” sınırları içerisinde kalıyor.

Yeni konuk evi yapılıyor

8. Cumhurbaşkanı merhum Turgut Özal'ın yaz tatillerini geçirdiği Muğla Marmaris Okluk Koyu'ndaki mütevazı Cumhurbaşkanlığı konutu yıl başında yıkılmıştı. 4 oda 1 salon, 230 metrekarelik konutun yerine lüks ve görkemli yeni konukevi yapılacak. Özal'dan sonraki Cumhurbaşkanları Süleyman Demirel, Ahmet Necdet Sezer, Abdullah Gül ve Tayyip Erdoğan tarafından kullanılmayan konuk evinin yeniden inşası için 2017 bütçesine ödenek konuldu.

Al Sani'nin yatı yanaşabilecek

Okluk Koyu'nda yapımı planlanan yanaşma yerine demirleyebilecek yatların sahipleri dikkat çekiyor. 180 metre uzunluğundaki Azam isimli en büyük yat Abu Dabi Şeyhi Khalifa bin Zayed al Nayan'a ait. 162.5 metre uzunluğundaki Eclipse yatıyla Rus milyarder Roman Abramoviç ikinci, 162 metrelik yatla Dubai Şeyhi El Maktum üçüncü sırada. Suudi Arabistan Kraliyet Ailesi'ne ait 147 metrelik Prince Abdulaziz, Mısır devletine ait 145 metrelik El Mahroussa, Rus milyarder Andrey Melnichenko'nun 142 metre uzunluğundaki Sailing Yacht A dünyanın en büyük ilk 10 yatı arasında yer alıyor. Suudi Arabistan Kraliyet Ailesi'ne ait 139 metrelik Al Salamah, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin 133 metrelik yatı Al Mirqab ve 124 metre uzunluğundaki Katara adlı yatları ilk 20'de yer alırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kullandığı 124 metre uzunluğundaki Savarona yatı 19'uncu sırada bulunuyor.