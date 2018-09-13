Doğal sebze meyve yemek için köyüne yerleşti, şimdi üretimini yapıyor

Ahmet DAĞLI/SANDIKLI (Afyonkarahisar), (DHA)- İSTANBUL\'da yaşarken doğal sebze ve meyve özlemi çeken su ürünleri mühendisi sözleşmeli memur Mehmet Cavit Tamtürk (38), 8 yıl önce işini bırakıp memleketi Afyonkarahisar\'ın Sandıklı ilçesine yerleşti. Burada doğal yöntemlerle sebze ve meyve üreten Tamtürk, ürünlerini büyük şehirlere de satmaya başladı.

Su ürünleri mühendisi ve sözleşmeli memur olarak çalıştığı İstanbul\'da doğal sebze ve meyve özlemi çeken Mehmet Cavit Tamtürk, 8 yıl önce işini bırakarak memleketi Sandıklı\'ya dönüş yaptı. İlçeye bağlı Gürsu köyünde eşi, babası ve annesiyle birlikte yaşamaya başlayan Tamtürk, doğal sebze ve meyve üretimine yöneldi. Önceleri kendi tüketimi için doğal yollarla suni gübre ve ilaç kullanmadan üretim yapan Mehmet Cavit Tamtürk, ürünlerine talep olunca Tarım ve Orman Bakanlığı\'nın \'Genç Çiftçi\' hibe desteğiyle geçen yıl örtü altı tarıma geçti. Doğal yollardan, zirai ilaç ve suni gübre kullanmadan sebze ve meyve üretimi yapan Tamtürk, ürünlerini de kargo aracılığıyla İstanbul, İzmir ve Ankara gibi illere satışına başladı.

\'DOĞAL LEZZETLERİ BULAMIYORDUM\'

Mehmet Cavit Tamtürk, \"İstanbul\'dan köye yerleşeli 8 yıl oldu. Fakat serayı geçen yıl kurdum. İstanbul\'da markette, pazarda doğal lezzetleri bulamıyordum. O nedenle köye yerleşip, doğal ve kendi ürünlerimi yetiştirmek istiyordum. Bunu kendim için yapmak istiyordum. Talep de olunca çoğaltarak başkalarına satma yoluna da gittim\" dedi.

DEVLET DESTEĞİYLE SERA KURDU

Talep artınca işleri de büyütmeye karar verdiğini kaydeden Tamtürk, \"2017 yılında Genç Çiftçi hibesine başvurdum. Devlet desteğiyle 1200 metrekare sera kurulumu yapıldı. Ürünlerin sulamasını da güneş panelleriyle sağlıyorum. 24 voltluk dalgıç motor kullanarak, saatte 2 ton su çıkartıyorum. Bunu damlamayla birlikte seraya da kullanıyorum\" diye konuştu.

\'AMACIMIZ SAĞLIKLI ÜRÜNLER YETİŞTİRMEK\'

Yetiştirdiği ürünlerde hiçbir kimyasal ve zirai ilaç kullanmadığını vurgulayan Mehmet Cavit Tamtürk, şöyle konuştu:

\"Daha sağlıklı ürün elde etmek için biyolojik mücadele yapmayı tercih ediyorum. Gübre yerine de keçi ve koyun gübresi kullanıyorum. Yetiştirdiğim ürünlerin hepsini \'atalık\' dediğimiz yerel tohumlardan elde ediyorum. Bunların tohumlarını sosyal medyada irtibat kurduğumuz takas gruplarında değişik şehirlerin belediyelerinin etkinliklerinde elde ediyoruz. Çoğalttığımız tohumları başkasıyla paylaşıyoruz. Amacımız hibrit tohumdan, kimyasaldan, gübrelerden daha uzak bir üretim yaparak sağlıklı ürünler elde etmek. Hastalıklara karşı da biyolojik mücadele veriyoruz. Isırgan otu, tütün gibi otlarla elde ettiğimiz karışımlar ile böcekleri ve zararlıları uzak tutmaya çalışıyoruz. Çünkü zirai ilaç kullandığımız zaman faydalı böcekleri de öldürüyoruz. Ürünlerimizi genelde internet üzerinden aldığımız siparişlerle kargo aracılığıyla pazarlıyoruz. Ağırlıklı olarak İzmir, İstanbul ve Ankara illerine gönderiyoruz.\"

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