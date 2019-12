Yoğun biçimde besleyici, arındırıcı ya da parlatıcı aktif maddelere sahip maskeler cilde ışıltı veriyor.



Yoğun biçimde besleyici, arındırıcı ya da parlatıcı aktif maddelere sahip maskeler cilde ışıltı veriyor. Cildi dinlendiren ve güzelleştiren bu maskeler için biraz zahmete katlanmaya değer!



Kozmetik dünyası günümüzde yüksek teknoloji ürünü olan, çok sayıda farklı maske seçeneği sunuyor olsa da doğal karışımlar hâlâ değerlerini korumaya devam ediyor. Üstelik küçük bir fiyat karşılaştırması yaptığınızda çok daha az masraflı oldukları da kesin.



Genel olarak kil çeşitleriyle, bitkisel ya da temel yağlarla hazırlanan bu maskeler her şeyden önce içeriklerinde hiçbir koruyucu kimyasal madde taşımıyorlar.



Bu nedenle de cilde hiçbir zararları yok. Cilt tipinize uygun olarak seçeceğiniz maskeleri düzenli uygulayarak cildinizi canlandırabilir, nemlendirebilir, ya da geniş olan gözeneklerinizin küçülmesini, cildinizin pürüzsüz bir hal almasını sağlayabilirsiniz.



Sizin için hazırladığımız bu maskelerin en önemli özelliği günlük kullandığımız kremlerin aksine yoğun bir bakım yapmaları. Maske uygularken dikkat edilmesi gereken en önemli noktalardan biri, maskeyi gerekenden daha uzun yüzünüzde tutmamak olmalı.



Doğal maskeler daha az tahriş ediyor...



Eğer cildiniz aşırı derecede gerilmeye başladıysa, kuru ve hassassa aslında nedeni son derece basit olabilir: Cildinizin üst kısmını oluşturan epidermisi koruyan hidrolipid adında ince bir tabaka var. Bu koruyucu tabaka hava kirliliği ya da organizmanızı yıpratan yaşam tarzınız (sigara bağımlılığı, dengesiz beslenme, stres, vs.) nedeniyle bozulmaya başlıyor. Bu durum kimi zaman size uygun olmayan kozmetik ürünlerin kullanımıyla daha da artabiliyor.



Uzmanlar, klasik kremlerin çoğunlukla koruyucu kimyasal maddeler, tahriş edici ve alerjiye yol açan içerikler taşıdıklarını, bunların yanı sıra içlerinde cildin üstünde kapatıcı bir tabaka oluşturarak gözeneklerin tıkanmasına neden olan parafin yağının da bulunduğunu söylüyorlar. İşte bunun sonucunda bir süre sonra cilt, ışıltısını kaybetmeye başlıyor ve yapılan bütün bakımlara rağmen tepki veriyor.



Bu bakımlardan biri de piyasada satılan klasik maskeler. Ancak bu maskeler su bakımından zengin olsalar da elbette koruyucu kimyasal maddeler içeriyorlar. Oysa güzel bir cilde sahip olmanın yolu basit ve her şeyden önce doğal prensiplerin uygulanmasından geçiyor.



Ancak dikkat; “doğal” demek kimyasal anlamda tamamen etkisiz demek değil. Tam tersine işlenmemiş ve saf ürünler diğerlerine göre çok daha etkili olduğundan, gereğinden çok kullanılması halinde ciltte sakıncalı sonuçlar doğurabiliyor. Dolayısıyla maskeleri hazırlamadan önce bir cilt uzmanına danışmayı ihmal etmeyin.



Piyasada satılan ya da evde hazırlanan işlem görmemiş ürünler her türlü cilt yapısına uygun seçenek sunuyorlar. Yağ ya da bitkisel öz içerikli bu ürünler tene ışıltılı bir görünüm verirken kimyasal olmayan bu maskeler cildi de daha az tahriş ediyor.



Haftada bir kez uygulamak yeterli



Şu uyarıyı da her zaman hatırlatmakta fayda var; Cildi çok yıkamak, çok fazla bakım yapmak tahriş etmekten başka bir işe yaramaz. Bu yüzden hazırladığınız doğal maskenizi haftada bir kez hatta her on beş günde bir uygulamanız yeterli. Yüzde kalma süresi ise on dakikayı geçmemeli. Ve son olarak doğal maskeler saklanıp muhafaza edilmemeli. Yapıldıktan sonra o an, yani işlem sırasında tüketilmeli.



Peki, maskeyi nasıl uygulayacaksınız? Maskeyi gözlerin ve dudakların çevresine uygulamaktan kaçının. Maskenizi yüzünüze elinizle ya da bir fırça yardımıyla iyice dağıtarak sürün. 10 ya da 15 dakika beklettikten sonra Ilık suyla durulayın. En son olarak da yüzünüze bitkisel bir yağ ya da organik nemlendirici bir krem uygulayın.



Maskenizi uygulamadan önce, cildinizi ölü hücrelerden arındırmak ve maskenin içindeki aktif maddelerin cilde daha iyi nüfuz etmesini sağlamak için peeling işlemi yapabilirsiniz. Özellikle kalın bir cilde sahip olanların, peeling işlemini kesinlikle uygulaması gerekiyor. Hazırlamak için vaktiniz yoksa organik markaların sunduğu kullanıma hazır doğal maske seçeneklerinden birini de tercih edebilirsiniz. Ancak evde hazırlanan maskeler her zaman için daha fazla avantaja sahipler. Çünkü öncelikle sizin hayal gücünüze özgürlük tanırlar ve yüzde yüz doğal ve ekonomik bakımlar gerçekleştirmenizi sağlarlar.



Temel maskeler



Eşsiz, yüzde yüz doğal ve hemen kullanıma hazırlar! Malzemeleri karıştırın ve 10 dakika cildinizin üzerinde bekletin.



1.Yorgunluğa karşı maske

• 2 çorba kaşığı yulaf unu • 1 çay kaşığı portakal çiçeği suyu • 1 çay kaşığı bal • 2 damla portakal özü yağı • Pişmemiş, çiğ süt



Hazırlanışı:

Tüm malzemeleri bir kapta karıştırın. İyice homojen bir karışım elde ettikten sonra bunu bir spatula yardımıyla yüzünüze, düzgün bir katman oluşturacak şekilde uygulayın. Yaklaşık 10 dakika bekledikten sonra ılık suyla durulayın.





2. Arındırıcı maske

• 1 çay kaşığı yeşil kil • 2 çay kaşığı kefir • 1 çay kaşığı portakal suyu



Hazırlanışı:

Malzemeleri bir kapta karıştırın ve hemen ardından yüzünüze uygulayın. Kuruduktan sonra, ılık suyla durulayabilirsiniz.





3. Kırışıklık giderici maske

• 1 çorba kaşığı tam buğday unu • 2 çorba kaşığı avokado lifi • 2 damla havuç özü yağı • 2 damla ylang ylang özü yağı



Hazırlanışı:

Malzemeleri karıştırın ve özellikle kırışıkların yoğun olduğu bölgelere hafif masaj eşliğinde uygulayın. Maskenizi 10 dakika bekledikten sonra ılık suyla çıkarın.



Özel formüller

İşte özel bakım isteyen ciltlerin imdadına yetişecek, soruna özel maskeler... Bu maskeleri uygulamak için gereken malzemeleri karıştırıp, yüzünüze sürebilir ve 10 dakika sonra durulayabilirsiniz. Ergenlik sorunlarına karşı önerdiğimiz maskeyi sadece sivilcelerin üzerine uygulayabilirsiniz.



1. Kuru ciltler için maske

• 1 çorba kaşığı taze krema • 1 çorba kaşığı bal • 1 çorba kaşığı ezilmiş şeftali • 1 çay kaşığı kayısı çekirdeği yağı • 3 damla gül özü yağı



2. Ergenlikteki cilt sorunlarına karşı maske

• 2 adet çırpılmış yumurta beyazı • Yarım rendelenmiş salatalık • 2 çorba kaşığı maltlı maya • Gül suyu



3. Çok kuru ya da tahriş olmuş ciltlere karşı maske

• 2 çorba kaşığı sıvı bal • 1 adet çırpılmış yumurta beyazı • 100 gr. yulaf unu • Ihlamur ya da hamamelis çiçeği suyu



Maskenizi hazırlarken...



Genellikle doğal bir maske -birleşimlerinin sayısı sınırsız olabilecek- temel beş içerikten meydana geliyor.



Altın kural: Mutlaka yetkili mağazalarda satılan sertifikalı organik ürünleri kullanın. Taze krema, yoğurt, yumurta, vs., maskenizin temel içeriklerine ilave edilebilecek ve güzelliğinizi koruyacak malzemelerden bazılarıdır. Doğal maskelerin olmazsa olmazlarından olan kil, bir toprak çeşidi olarak, emip içine çekme kapasitesi ve nüfuz etme gücüyle diğerlerinden farklı. Bir taraftan kiri ve toksinleri içine çekerken diğer taraftan deriyi minerallerle yeniden canlandırıyor. Birçok kil çeşidi bulunuyor. Yeşil olan, yağlı ya da problemli ciltlere uygun; sarı olan her türlü cilde uyum sağlıyor. Kırmızı ve beyaz kilin karışımı olan pembe kil ise çok yumuşak ve bu nedenle hassas ciltlere tavsiye ediliyor. Hazırladığınız killi maskenin demirle temas etmemesine dikkat edin. Ve kurudukça çıkarması zorlaştığından gerektikçe nemlendirin. Ayrıca maskelerin içinde kullandığınız tüm malzemelerin kaliteli, doğal, taze olmasına dikkat edin.





Maskenizi çıkartmak için...



Maskeyi çıkarmak için ya çiçek suyu ya da demlenmiş bir bitki çayı kullanın. Normal sudan daha iyi sonuç veren bu losyonlar maskelerin daha kolay toplanıp temizlenmesine yardımcı olurlar. Bunun yanı sıra eczanelerde ya da organik ürün mağazalarında satılan bir hydrolat da kullanabilirsiniz. İşte size bir ev reçetesi: Dulavrat otunun (pıtrak) köklerini 15–20 dakika boyunca kaynatın. Bu kaynamış sıvının içine kaynatılıp demlenmiş hercai menekşe çayı ekleyin ve karıştırın. Bu iki bitki bir çeşit sinerji yaratıp maskeyi çıkarmanızı kolay hale getiriyor.



Koruyucu ve Besleyici Doğal Ürünler



Cildi korumak için bitkisel yağlar

Yumuşatıcı, sıkılaştırıcı ve canlandırıcı etkileriyle bitkisel yağlar hidrolipid tabakayı yeniden olu.tururlar. Cildin üst tabakası olan epidermis tabakaya ve alt tabakaya nüfuz ederek yağlı asitleriyle derinlemesine etki sağlarlar. Bütün değerli bitkisel yağlar (gül, tatlı badem, kakao, avokado…) maskenizin içinde yer alabilirler. Eğer kolaya kaçmak istiyorsanız mutfağınızdaki zeytinyağını da kullanabilirsiniz. Ancak tek bir şartla: İyi kalite soğuk sıkma zeytinyağı olmasına dikkat edin.



Beslemek için bal ve Aloe Vera

Bal, Firavunların çağında Mısır’da, maske yapımında sıklıkla kullanılırdı. Balın sayısız faydası olduğu kesin: Nemlendirici, besleyici, anti bakteriyel, antibiyotik özelliklerine sahip bal eşsiz bir güzellik ürünü. Bal yerine tercih edebileceğiniz bir diğer ürün de organik butiklerde saf ya da jel halinde satılan Aloe Vera.



Güçlü aktif maddeleriyle öz yağlar

Sadece belli bir bölgede değil bütün organizma üzerinde etkili oluyorlar. Ancak öz yağları kullanırken temkinli olunmalı ve saf halde kullanmaktan mutlaka kaçınılmalı. En iyi yöntem hazırlama reçetelerinde belirtilen kullanım miktarına titizlikle uymak ve gereğinden fazla kullanmamak. Özellikle de cildi yakıcı etkisi olmayan ve ışığa karşı duyarlılığı bulunmayan ürünleri seçmek gerekli.