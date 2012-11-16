Doğal kastan 85 kat daha güçlü suni kas üretildi

ABD'deki Texas Üniversitesi ile Avustralya, Çin, Güney Kore, Kanada ve Brezilya'dan bilim insanlarının ortak çalışması sonucu çok güçlü ve dayanıklı suni kas üretildi.

Buluşu gerçekleştiren bilim insanları, nanoteknoloji yardımıyla oluşturulan ipliklere parafin ilave edilerek üretilen suni kasın, doğal kastan 85 kat daha fazla mekanik güç üreterek kendi ağırlığının 100 bin kat fazlasını kaldırabildiğini belirtti.

Science adlı bilimsel dergide yayımladıkları yazıda, saniyenin binde 25'i hızla kasılabilen suni kasın, harekete geçme ile ters yönde harekete geçme zamanının toplamının, 4,2 kw/kg'lik kasılma güç yoğunluğuna erişerek, içten yanmalı motorlardaki güç ağırlık oranının 4 katına çıktığını gösterildi.

Buluşu gerçekleştiren bilim ekibinin başı, Robert. A Welch Üniversitesi Kimya Profesörü Ray Baughman yaptığı açıklamada, ''Geliştirdiğimiz suni kas geniş ve çok büyük hızla kasılabilme özelliğiyle aynı boyuttaki doğal bir kastan 200 kat daha büyük ağırlıkları kaldırabilir. Yakın dönemde hayata geçirebilecek uygulamalar bizi heyecanlandırsa da suni kaslar, insan vücudundaki kaslarla değiştirilmeye şu an için elverişli değil'' şeklinde konuştu.