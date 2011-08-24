Doğal hayatta toplam 8,7 milyon tür yaşıyor

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BBC Türkçe'nin haberine göre, şimdiye kadar ki tespitlerin en kesinine ulaşıldığı bildirilen araştırmada, bu türlerin çok büyük bir kısmının isimlendirilmediğini ve bu türleri sınıflandırıp kataloglamanın bin yıldan uzun süreceğini söylediler.Bilim insanları PLos Biology adlı dergide yayımlanan araştırmada bu türlerin birçoğunun soyunun adlandırılıp sınıflandırılmadan önce tükeneceği uyarısında da bulundu.Araştırmada elde edilen rakama, en basit yaşam formlarından en karmaşığa doğru yaşam ağacının tüm dalları arasındaki ilişkiler incelenerek ulaşıldı.Dünya üzerinde kaç tür canlının yaşadığı aritmetik olarak hesaplanabilir görünse de böylesine kesin bir sonuca varmak şimdiye dek mümkün olmamıştı.Aynı dergide yayımlanan bir yorum makalesinde Robet May, araştırmanın insanoğlunun Amerikan Kongre Kütüphanesinde 1 Şubat 2011 itibariyle 22.194.656 kitap olduğunu bildiğini ama dünyayı başka ne kadar sayıda canlıyla paylaştığını şimdiye kadar bilemediğini yazıyor.Araştırmayı yapan ekipten Derek Tittensor, BBC'ye yaptığı açıklamada, bu rakamı hesaplamak için yıllar boyunca farklı yaklaşımlar ve yöntemler denediklerini söyledi. Araştırma Birleşmiş Milletler Çevre Programı Dünya Koruma İzleme Merkezi ile Cambridge'deki Microsoft Araştırma merkezince düzenlendi.