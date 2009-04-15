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Yaşam

Doğal gaz yüklü TIR’da yangın

15 Nisan 2009 15:35




Sakarya'nın Hendek ilçesinde, seyir halindeyken patlayan iki lastiği yanmaya başlayan doğal gaz tüpü yüklü TIR’daki yangın, büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, D-100 kara yolunda, Düzce yönüne giden Orhan Özkan (40) yönetimindeki doğal gaz tüpü yüklü TIR’ın arkadaki iki lastiği patladı.

Lastiklerin kısa süre içinde sürtünme nedeniyle yanmaya başlaması üzerine tırı emniyet şeridine çeken Özkan, yangın söndürme tüpüyle aracın altına girerek, alevleri söndürmeye çalıştı. Olay yerine gelen Hendek itfaiye ekiplerinin de müdahalesiyle alev alan lastikler söndürüldü.

Yangın tüpüyle alevleri söndürmeye çalıştığı sırada dumandan etkilendiği belirtilen sürücü Özkan, Hendek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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