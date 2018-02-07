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Doğal gaz tankerinin geçişi sırasında Boğaz kapatıldı

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE Boğazı, Bermuda bandıralı 'Lng Port Harcourt II' adlı doğal gaz tankerinin geçişi sırasında, tek yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı

07 Şubat 2018 14:00

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE Boğazı, Bermuda bandıralı \'Lng Port Harcourt II\' adlı doğal gaz tankerinin geçişi sırasında, tek yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı.
Nijerya\'nın Bonny Limanı\'ndan yüklenen sıvılaştırılmış doğal gazı (LNG) Marmara Ereğlisi’ndeki BOTAŞ tesislerine götüren 116 bin 568 grostonluk, 292 metre boyundaki Bermuda bandıralı \'Lng Port Harcourt II\' adlı tanker, bugün saat 07.45 sıralarında, Ege Denizi\'nden Çanakkale Boğazı\'na giriş yaptı. Tanker, saat 09.30 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı. Doğal gaz tankerine Boğaz\'dan geçişi sırasında Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü\'ne ait \'Kurtarma-4\' ve \'Kurtarma-9\' adlı römorkörler eşlik etti. Tankerin geçişi sırasında Boğaz, Marmara\'dan Ege Denizi\'ne doğru tek yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı.
Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri, tankerin Marmara Denizi\'ne çıkış yapmasının ardından Boğaz trafiğinin normale döneceğini belirtti.

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