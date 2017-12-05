Doğal gaz tankeri Çanakkale Boğazı'nı kapattı

Burak GEZEN/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE Boğazı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) taşıyan tankerin geçişi nedeniyle, transit gemi geçişlerine tek yönlü olarak kapatıldı.

Nijerya\'nın Bonny Limanı\'ndan aldığı sıvılaştırılmış doğal gaz yükünü Marmara Ereğlisi\'nde bulunan BOTAŞ tesislerine götüren, 116 bin 568 groston ağırlığındaki ve 292 metre uzunluğundaki, Bermuda bayraklı \'LNG ABALAMABIE\' adlı tanker, Çanakkale Boğazı\'ndan geçiş yaptı. Ege Denizi\'nden saat 07.40\'da boğaza giriş yapan doğal gaz tankeri, saat 09.20 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı. Tankere, boğaz geçişi sırasında Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü\'nün \'Kurtarma-4\' ve \'Kurtarma-9\' adlı römorkörleri eşlik etti.

Doğal gaz tankerinin geçişi nedeniyle, Çanakkale Boğazı güvenlik amacıyla Marmara Denizi\'nden Ege Denizi yönüne transit gemi geçişlerine kapatıldı. Tankerin Marmara Denizi\'ne açılması ardından, boğazın transit gemi geçişlerine saat 11.15\'te yeniden açılacağı belirtildi.



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