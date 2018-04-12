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Doğal gaz boru hattına sabotaj hazırlığındaki terörist öldürüldü

AĞRI, (DHA) - AĞRI’da, Türkiye- İran doğal gaz boru hattına sabotaj hazırlığında olan terör örgütü PKK mensupları ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada, 1 terörist etkisiz hale getirildi

12 Nisan 2018 14:20

AĞRI, (DHA) - AĞRI’da, Türkiye- İran doğal gaz boru hattına sabotaj hazırlığında olan terör örgütü PKK mensupları ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada, 1 terörist etkisiz hale getirildi. Kaçan teröristlerin yakalanması için operasyonların sürdürüldüğü belirtildi.
Ağrı İl Jandarma Komutanlığı\'nca 11 Nisan günü \'Şehit Uzman Jandarma Çavuş Göksel Koç 2018-16\' operasyonu kapsamında, Doğubayazıt ilçesinin Uzunyazı köyünde Türkiye- İran doğal gaz boru hattına sabotaj hazırlığında olduğu belirlenen bir grup PKK\'lı teröristle sıcak çatışmaya girildi. Çatışmada 1 terörist etkisiz hale getirilirken, M-16 piyade tüfeği, 2 el bombası, gece görüş kamerası, telsiz ve fişekler ele geçirildi. Güvenlik güçlerinin, kaçan teröristlerin yakalanması için bölgedeki operasyonlarını sürdürdüğü belirtildi.

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