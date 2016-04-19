Doğal felaketlerin 115 yıllık faturası 7 trilyon dolar

Biliminsanlarının hesaplamalarına göre doğal felaketler 1900 yılından bu yana 7 trilyon dolarlık maddi zarara, 8 milyondan fazla kişinin de ölümüne yol açtı.

Araştırmacılar 35 bin doğal felaketin yer aldığı veritabanında yapılan analizin hükümetlere kriz yönetiminde yardımcı olabileceğini belirtti.

Almanya'da bulunan Karlsruhe Teknoloji Enstitüsü'ndeki araştırma ekibi sel, kuraklık, fırtına, deprem ve orman yangınları gibi doğal felaketlerle ilgili tüm bilgilere ulaşabilmek için medyada yer alan haberleri ve tutulan kayıtları taradı.

90'dan fazla farklı dildeki haber ve kayıtlar veritabanına kaydedildi.

Analize göre 1900-2015 arasında doğal felaketlerdeki maddi kayıpların yaklaşık yüzde 40' selden kaynaklandı.

Depremler kayıpların dörtte birini oluştururken, fırtınalar beşte birine, kuraklıklar yüzde 12'sine, orman yangınları yüde 2'sine, yanardağ patlamalarıysa yüzde 1'inden azına neden oldu.

Geçen yüzyıl boyunca ekonomik kayıp miktarı artarken, bu kayıpların küresel bina ve altyapı stokundaki oranın azaldığı da kaydedildi.

Araştırma sonuçlarını Avrupa Jeolojik Bilimler Birliği toplantısında sunan uzmanlar bunun da doğal felaketlerin yol açtığı zararlarla daha iyi başa çıkabildiğimiz anlamına geldiğini söyledi.

İnşaat Mühendisi ve Jeofizikçi James Daniell BBC'ye yaptığı açıklamada, geçmişteki felaketlerin yol açtığı maddi zararın hesaplanmasının hükümetlerin ve yardım kuruluşlarının gelecekteki felaketler konusunda yapacaklarını daha iyi değerlendirmelerini sağlayacağını belirtti.

Örneğin ekibin hesap modellemesiyle yapılan tahminde, Ekvador'u vuran son depremin 2 milyar dolarlık maddi hasara yol açtığı sonucuna varıldı.

Japonya'da Cuma günü meydana gelen depremin yarattığı zararsa 12 milyar dolar olarak hesapladı.

Felaketlerdeki ölü sayısı da yılda ortalama 50 binle sabit kalma eğiliminde. Ancak Daniell bu arada dünya nüfusunun da arttığını dolayısıyla felaketlerdeki ölü sayısının görece azaldığını belirtti.