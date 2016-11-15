Doğal felaketler her yıl 26 milyon kişiyi sefalete sürüklüyor

Dünya Bankası doğal felaketlerin yol açtığı mali zararın şimdiye kadar tahmin edilen rakamın üzerinde olduğunu duyurdu. Dürnya Bankası'nın, Birleşmiş Milletler İklim Konferansı'nın yapılmakta olduğu Marakeş'te açıkladığı rapora göre, afetler her yıl 26 milyon kişiyi yokluğa sürüklüyor ve 500 milyar dolarlık tüketim kaybına yol açıyor. Raporda, kaybın önümüzdeki yıllarda daha da artacağı uyarısında bulunuluyor.

Dünya Bankası'nın raporunda doğal afetlerin yol açtığı reel kaybın şimdiye kadar olduğundan daha az hesaplandığı ve 117 fakir ve ülkeyi kapsayan ve kısa süre önce yayınlanan raporda afetlerin yol açtığı küresel varlık kaybının 327 milyar dolar olarak tahmin edildiği belirtiliyor.

Dünya Bankası gerçek maddi kaybın tüketim kaybı dâhil edilmek üzere 520 milyar doları aştığını hesaplamış. Doğal felaketlerin fakirleştirdiği kişiler eğitime ve gerekli ilaçlara para ayıramadıkları için tüketim kaybı artıyor.

En çok fakirler etkileniyor

Dünya Bankası raporunda Birleşmiş Milletlerin 2008 yılında Myanmar'da 140 bin kişinin ölümüne sebebiyet veren ‘Nergis' kasırgasının maddi kaybını 4 milyar dolar olarak tahmin ettiğini, oysa fakir çiftçinin kasırgadan kaynaklanan borçlarını ödeyebilmek için ev ve tarlasını satmak zorunda kalarak sefalete sürüklenmesinin yol açtığı kaybın çok daha fazla olduğu belirtiliyor.

Dünya Bankası Başkanı Jim Yong Kim iklim değişikliğinin doğanın yıkıcı gücünü daha da arttıracağı uyarısında bulundu. On yıllardır fakirlikle mücadelede kaydedilen ilerlemenin heba olabileceğini ifade eden Dünya Bankası Başkanı doğal felaketlerin olumsuz etkileriyle mücadelede fakirlerin korunmasına öncelik tanınması gerektiğini söyledi.

© Deutsche Welle Türkçe

DW, afp/AG, BÖ