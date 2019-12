Doğal antidepresan: Kolbastı

Her gün biraz daha grileşen hayatımıza fırtına gibi giren aydınlık bir ışık var. Bu ışık bir eğlence, bir oyun! Adı kolbastı.



Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, Hürriyet gazetesinde yayımlanan yazısında (22.03.09), kolbastının doğal bir antidepresan olduğunu söylüyor. Müftüoğlu’nun yazısı şöyle:



“Her gün biraz daha grileşen hayatımıza fırtına gibi giren aydınlık bir ışık var. Bu ışık bir eğlence, bir oyun! Adı kolbastı.



Trabzon’un Faroz’undan çıkıp İstanbul’un varoşlarına, sonra da Anadolu’nun dört bir yanına yayılan yeni bir toplumsal keyif aracı kolbastı. Samsun’da, İzmir’de, Mersin’de, Kırıkkale’de, Van’da yaşayın hiç fark etmiyor. Dere Boyu Kavaklar türküsünü duyan gençler okulda, sokakta kolbastıya başlıyor! Sevgili Haşmet Babaoğlu’nun teşhisine ben de katılıyorum. Kolbastı sadece neşeli bir isyan, delikanlıca bir karşı duruş, seviyeli bir dalga geçme filan değil. Hele bir oyun hiç değil. Tam bir doğal antidepresan! Müziği de, ritmi de, hareketleri de genetik kodlarımıza tıpatıp uyuyor. Eğer aylardır üzerimizden bir türlü gitmeyen gri bulutların, içimizi karartan Ergenekon, işsizlik, kriz tartışmalarının birazcık dışına çıkmak istiyorsanız Iphonunuza güzel bir kolbastı havası yükleyin ve fırsat buldukça dinleyin. Sadece dinlemekle de kalmayın. Çekinmeyin, utanmayın, oynayın. Ve bu neşeli isyanınızın tadını çıkarmak için kolbas-tıyı antidepresan bir ilaç gibi kullanın.



Ünlülerin kullandıkları zayıflama hapları bir işe yarıyor mu?



Biz yazmaktan siz de sormaktan bıkmadınız ama bir kez daha tekrarlamanın zararı yok. “Ünlülerin zayıflama sırları” gibi sihirli bir cümlenin paketi içinde satılan detoks şuruplarının, inceltici sıvıların, açlık veya tatlı krizlerini önlediği öne sürülen hapların, formül haline getirilmiş karışımların neredeyse tamamı bedeninizden çok cüzdanınızı inceltir. Bu durumun tek istisnası yeşil çay (ve bu çayda bulunan kateşinler). Yeşil çayı ister keyifle yudumlayın, isterseniz özlerinin karıştırıldığı kapsülleri tabletleri kullanın, bir ölçüde yarar sağlayabilirsiniz. Bu nedenle ille de kullanayım diye düşündüğünüzde içinde yeşil çay bulunan ürünleri satın almaya (silhouette tablet, formüla 7, green tea eksralat gibi) özen gösterin ve içerdiği yeşil çay miktarı ve fiyatını mukayese etmeyi ihmal etmeyin. Eğer bir kilo verme programındaysanız açlık krizleri tatlı nöbetleri gibi hipoglisemik şikâyetler de yaşıyorsanız kromdan da faydalanabilirsiniz. Ama bir kez daha hatırlatalım. Sadece bu ürünleri kullanarak asla kilo veremez, yağlarınızı eritemezsiniz.



B 6 vitamini enerjiyi yükseltir mi?



Yorgunluk tedavisinde B 6 vitamini kullanmanın yararını gösteren ne bilimsel bir veri, ne de güvenilir bir laboratuar çalışması var! Bununla birlikte pridoksin gerçekten önemli sağlık yararları olan vitaminlerden biri. Serotonin yapımını arttırdığı için uykuyu düzenliyor, ruhsal dengeyi güçlendiriyor, sakinleştiriyor. Ayrıca bağışıklık sistemini güçlendirdiği, geceleri oluşan bacak kramplarını hafiflettiği, sinir sistemine iyi geldiği de biliniyor. B 6 vitamini muzda, ıspanak, bezelye, havuç, patates, balık, tavuk ve ekmekte bol miktarda bulunuyor. Eksikliği son derece nadir görüldüğü için destek olarak alınması gerekmiyor. Çünkü fazla miktarda alındığında sinirleri tahrip edebiliyor.



Şok diyetler neden zararlı?



Hızlı kilo kaybına yol açan, çok düşük kalorili diyetler özellikle uzman denetimi olmadan uygulandığında ciddi sağlık sorunlarına neden olabiliyor. Saç dökülmesi, baş dönmeleri, bulantı, kusma, kan şekeri düşmeleri (hipoglisemi), kansızlık, kas dokusu kayıpları, denge bozuklukları bu tür yanlış diyetlerde sık ortaya çıkan sorunlar. Diğer taraftan bu diyetlerde yağ dokusu değil, kas dokusu kaybediliyor. Bu nedenle hem verilen kilolar hızla geri alınıyor, hem de daha sonra yapılacak diyetlerde kilo verme olasılığı azalıyor.



El titremesi Parkinson hastalığını mı gösteriyor?



Ellerinde titreme hisseden herkes Parkinson hastası mıyım, diye korkuyor. Haksız da sayılmazlar. Çünkü el titremesi Parkinson hastalığının önemli belirtilerinden birisi ancak her el titremesi mutlaka Parkinson hastalığına işaret etmez. El titremelerinin çoğu iyi huylu ve genellikle de genetiktir. Özellikle istirahat halinde değil de herhangi bir el hareketi (bir şeyi tutma, kavrama, bir şeye uzanma) esnasında meydana gelen el titremeleri çoğu zaman Parkinson hastalığı ile ilgili değil. İstirahat halinde de gözlenebilen ve kaba el hareketleri şeklinde ortaya çıkan titremeler ise Parkinson’a işaret edebiliyor. Her ne sebebe bağlı olursa olsun el titremesi şikâyeti olan biriyseniz mutlaka bir nöroloji uzmanının denetiminden, değerlendirilmesinden geçmenizde yarar var. Ancak belirli muayeneler ve incelemeler yapıldıktan sonra kararı o verecektir.



CoQ10 cinselliği güçlendirir mi?



Doğal bir besin desteği olan CoQ10’un kanseri önlemeden kan basıncını düşürmeye, kalp kaslarını güçlendirmeden aterosklerozu yavaşlatmaya, dişeti iltihaplarını önlemeden belleğe kadar çok farklı alanlarda faydası olabileceği biliniyor. Amerika Santiago Tıp Fakültesi’nde Beatrice Glomb liderliğinde yapılan bir çalışma bu mükemmel besin desteğinin yeni bir marifetine daha işaret ediyor. Kolesterol ilacı kullananların sık sık şikayetçi oldukları cinsel güç kaybı ve orgazm problemi bu ilaçlarla birlikte CoQ10 desteği ile alanlarda daha az görülüyor. Aslında önceki bazı çalışmalarda statin kullananlara, birlikte CoQ10 almaları zaten tavsiye ediliyordu. Çünkü statinler kolesterolle birlikte bu faydalı doğal maddenin de seviyesini düşürüyordu. Biz statin kullanan hastalarımıza imkânları varsa günde 100 mg kaliteli bir CoQ10 desteği almalarını tavsiye ediyoruz. Bu desteğin muhtemel statinlere bağlı oluşabilecek muhtemel seks hayatı sorunlarını azaltabilmesi bir başka avantaj haline gelmiş gibi görünüyor. CoQ10 eczanelerde besin desteği olarak (Qinone, Q-melt ve benzerleri) bulabilirsiniz. Kullandığı kolesterol ilacının cinsel gücünü azalttığını düşünenlere duyurulur.



Zeytinyağı mı, kanola yağı mı?



Zeytin cenneti bir ülkede yaşıyorsanız ve hele bir de zeytinlerinizden elde edilen yağ dünyanın antioksidan gücü en yüksek, kirlilikten en uzak, en lezzetli zeytinyağı ise bu soruyu göğsünüzü gere gere zeytinyağı diye yanıtlayabilirsiniz. Kanola yağı ile ilgili çok farklı düşünceler var. Kanola yağına başka bir yazımızda uzun uzun değineceğiz ama ben zeytinyağından şaşmamanızı tavsiye ederim. Belki biraz daha pahalı ama zeytinyağı, kanola yağından çok daha değerli bir yağ. Ayrıca aslı varken fotokopisine rağbet etmenin bir anlamı da yok!”