Doğal ağaç müzesi 'Örümcek Ormanları'nda renk cümbüşü

Selçuk BAŞAR- Sinan UÇAR/KÜRTÜN (Gümüşhane), (DHA)- GÜMÜŞHANE\'nin Kürtün ilçesine bağlı Yeşilköy köyü sınırları içerisinde bulunan 2 bin 630 dekarlık Örümcek Ormanları\'nda sonbahar ayının gelmesiyle renk cümbüşü yaşanıyor. Köknar ile ladin ağaçlarını bünyesinde barındıran ve Tabiatı Koruma Alanı olan bölge, benzersiz doğal ve kültürel özellikleri ile doğal ağaç müzesini andırıyor. Örümcek Ormanları, yerli- yabancı turistlerin de ilgi odağı oluyor.

İlçede, Yeşilköy köyünde 2 bin 630 dekar alanada bulunan Örümcek Ormanları, sonbaharın gelmesiyle birlikte özellikle Eylül ve Ekim aylarında sık dokusuyla ve oluşturduğu renk cümbüşüyle ziyaretçilerine görsel bir şölen sunuyor. Sonbaharda oluşan görselliği görmek için ziyaretçi akınına uğrayan örümcek ormanları, özellikle Batı ülkelerinden gelen yabancı turistleri büyülüyor. Avrupa, Kafkaslar ve ülkemizde bulunan en yüksek ve çaplı köknar ile ladin ağaçlarını da bünyesinde barındıran, 30 yıl önce Tabiat Koruma Alanı olarak tescillenen bölge, tabiat anıtları, benzersiz ve olağanüstü doğal ve kültürel özellikleri ile doğal ağaç müzesini de andırıyor.

\'BÖLGEDE 400\'E YAKIN YAYLA BULUNUYOR\'

Gümüşhane Üniversitesi Turizm Fakültesi Öğretim üyesi Ertuğrul Düzgün, Örümcek Ormanları\'nın Eylül ve Ekim aylarında çok güzel bir görsel sunum oluşturduğunu söyledi. Düzgün, \"Gümüşhane tarihi ve doğal güzellikleri açısından devasa güzellikleri olan bir şehirdir. 400’ün üzerinde yaylaya sahip bir bölge. Örümcek Ormanları, Gümüşhane ve Giresun yolu üzerinde yaklaşık 1 saatlik bir mesafede, ladin ve gürgen ağaçlarının bulunduğu doğal bir güzelliktir. Bu alan, 1998 itibarıyla Tabiat Koruma Alanı olarak kabul edildi. Bugüne kadar da çeşitli turizm etkinliklerine konu oluyor. Gelen özellikle yabancı turistler, Ortadoğu kökenli olduğunu görüyoruz. Aynı zamanda hem yerli hem de yabancı turistlerin ziyaretleri oluyor. Doğu Karadeniz’in çok fazla görselliği güzelliği var. Ama bu bölgenin kendine has özellikleri var” dedi.

RENK ÇÜMBÜŞÜNE DAVET

Örümcek Ormanlarını görmeye çok sayıda yerli ve yabancı turistin geldiğini de kaydeden Düzgün, \"Gürgen ağaçlarının bu denli büyük olduğu, Ladin ağaçlarının bu denli renk cümbüşü yaşattığı ender yerlerden birisidir Örümcek ormanları. Bakıldığı zaman sanki ağaçlar birbirinin içine geçmiş ya da birbirinin arkasına saklanmış gibi bir görüntü veriyor. Bu doğa harikası ormanı görmeleri için doğa severleri yerli yabancı turistleri buraya davet ediyoruz\" diye konuştu.



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