Koronavirüs ve doğal afetleri 'def etmek' için doğaya 2001 ekmek bıraktılar

Erzurum esnafı, son günlerde yaşanan deprem, çığ ve uçak kazası olaylarının ardından Pir Ali Baba Türbesi’nin bulunduğu dağlık alana yabani hayvanlar için 2001 ekmek bıraktı.

487 yıl önce Pir Ali Baba tarafından başlatılan ‘Binbir Hatim’ geleneğiyle Erzurum'un savaş, afet, deprem, birtakım tabi olaylar karşısında manevi olarak korunması amaçlanıyor.

Din adamı Muhittin Olçun, Pir Ali Baba’nın merkez Palandöken ilçesine bağlı Dutçu köyündeki türbesinin bulunduğu dağa yabani hayvanlar için araçlarla götürdüğü 1001 ekmek bıraktı. Olçun, son günlerde yaşanan deprem, çığ, uçak kazasılarının ‘def’ olması, Çin’de yaşanan Koronavirüs’ün Türkiye'ye gelmemesi için yine Pir Ali Baba’nın türbesinin bulunduğu yere giderek bu kez 2001 ekmek bıraktı.

“Ülkemizin doğal afetlerden korumak için 487 yıl önce Pir Ali Baba tarafından başlatılan ‘Binbir Hatimler geleneği kapsamında her yıl olduğu gibi bu yıl da doğaya 1001 ekmek bırakıyorduk. Fakat son günlerde ülkemizde yaşanan talihsiz olayların 'def' olması için bu kez doğaya yaban hayat için 2001 ekmek bıraktık ve dualar ettik” dedi.

Yaban hayatına sahip çıkılması gerektiğini ifade eden Olçun, “Doğada yiyecek bulamayan vahşi hayvanlar değil köylere şehre bile iner. Aç kurtlar köylere kadar inip köpekleri öldürüyor. Bursa’da domuzlar markete girdi. Hayvanlara huzur vermeyen bir toplumun inan ki kendisi de huzur bulamaz. Doğada yaşayan hayvanlar aslında bize birer emanettir. Bu nedenle onlara sahip çıkmamız gerek” diye konuştu.