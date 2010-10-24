-DOĞAL AFET RİSKLERİ MASAYA YATIRILDI ANKARA (A.A) - 24.10.2010 - ''İstanbul Merkezli Afet Hazırlık Çalışmaları'' toplantısı Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirildi. Başbakanlık Basın Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İstanbul'daki Başbakanlık Çalışma Ofisi'ndeki toplantıya, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, Devlet Bakanı Cevdet Yılmaz, İçişleri Bakanı Beşir Atalay, Bayındırlık ve İskan Bakanı Mustafa Demir, Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Başbakanlık Müsteşarı Efkan Ala, TOKİ Başkanı Erdoğan Bayraktar, İstanbul Valisi H. Avni Mutlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kadri Özçaldıran, İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammed Şahin, Boğaziçi Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Gülay Barbarosoğlu ve Kandilli Rasathanesi Müdürü Prof. Dr. Mustafa Erdik katıldı. Toplantıda, muhtemel bir Marmara Depremi başta olmak üzere, Türkiye'nin karşı karşıya olduğu doğal afet riskleri, bugüne kadar alınan ve bundan sonra alınması gereken önlemler ayrıntılı olarak görüşüldü. Bu kapsamda risk verilerinin derlenmesi, buna uygun risk haritalarının çıkartılması, bu veriler ışığında, gerekli yasal düzenlemelerin yapılması ve somut önlemlerin alınması konusunda çalışmaların hızlandırılmasına karar verildi. Toplantıda ayrıca, kamuoyunun bu konuda yerli yersiz spekülasyonlara karşı bilinçlendirilmesi ve doğru bilgilendirilmesi gerekliliği de vurgulandı. Başbakan Erdoğan'ın, alınan kararların gerçekleşme durumunun, martta yapılacak olan toplantıda ele alınması talimatını verdiği bildirildi.