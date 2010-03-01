T24- Akdeniz bölgesinde Doğa ve tarihi buluşturan en önemli beldeleri öğrenmek isteyenler için Atlas dergisi bir rehber hazırladı. "Akdeniz, Doğadan Tarihe Yürüyüş Atlası” adlı reber kitap Akdeniz Bölgesi’nden 50 muhteşem rotayı bir araya getiriyor.



Görkemli antik kentler, düşsel patikalar, saklı koylar arasında uzanan yürüyüş yollarını ayrıntılı bilgiler ve fotoğraflarla tanıtıyor. Derginin bir diğer eki de 85x30 cm boyutlarındaki “Yüz Yıl Önce Boğaziçi Haritası”. Bu ayki kapak konusunda 1422-1922 yılları arasında yapılmış haritalarını bir araya getiren Atlas, sokaklarda, meydanlarda, limanlarda dolaşıyor ve eski İstanbul’un peşine düşüyor.



İzmir’in “efsaneler yarımadası” Karaburun’a yer veren dergi ayrıca Doğu Anadolu’ya uzanıp kış yaşantısını inceliyor. Yunanistan’ın tarihi manastırlar ve kaya tırmanışı bölgesi Meteora ile Kafdağı’na pedal basan bisikletçilerin Kazakistan macerası da bu ay Atlas’ta.



