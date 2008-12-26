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Sağlık

Doğada yürüyüş hafızayı güçlendiriyor

Doğada yürüyüş yapmanın, sadece vücut değil, beyin için de faydalı olduğu ortaya çıktı.

26 Aralık 2008 02:00

Doğada yürüyüş yapmanın, sadece vücut değil, beyin için de faydalı olduğu ortaya çıktı. 

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İngiliz Daily Telegraph gazetesinin haberinde, Michigan Üniversitesi’nin yaptığı bir araştırmaya yer verildi ve kış ortasında bile "doğayla etkileşim" içinde yürüyüş yapmanın, hafızayı ve konsantrasyon seviyesini güçlendirdiği belirtildi.

Araştırma, doğada bir saat yürüyüş yapmanın, beynin performansını beşte bir oranında artırdığını, ancak kalabalık caddelerde ya da alışveriş sırasında yapılan yürüyüşün beyin üzerinde böyle bir etki yaratmadığını gösterdi.

Psychological Science dergisinde yayımlanan araştırma çerçevesinde bir gruba büroların bulunduğu ve trafiğin yoğun olduğu caddelerde, bir diğer gruba da şehirden uzakta, ağaçlıklı bir yerde 50'şer dakikalık yürüyüşler yaptırıldığı kaydedildi.

Her iki grup yürüyüşten önce ve sonra testlere tabi tutuldu ve bu testlerin sonuçları karşılaştırıldı.

Sonuçlar, doğa yürüyüşüne çıkanların kısa süreli hafızalarının, yüzde 20 oranında geliştiğini ortaya koyarken, kalabalık caddelerde yürüyenlerde böyle bir etkiye rastlanmadı.

Araştırma ayrıca, hafıza ve dikkatin, yerleşim yerlerinden çok doğa fotoğraflarına baktıktan sonra da olumlu yönde etkilendiğini gösterdi.

(AA)

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