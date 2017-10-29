T24 LogoT24 Logo
Gündem

Doğa yürüyüşüyle 29 Ekim'i kutladılar

Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA) - ZONGULDAK'ta, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen doğa yürüyüşüne katılan bin 300 kişi, 5 kilometrelik parkurda yürüdü

29 Ekim 2017 21:42

Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA) - ZONGULDAK\'ta, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen doğa yürüyüşüne katılan bin 300 kişi, 5 kilometrelik parkurda yürüdü.
Zonguldak Valiliği\'nce Kent Ormanı\'nda gerçekleştirilen yürüyüşe Vali Ahmet Çınar, Belediye Başkanı Muharrem Akdemir, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve daire müdürleriyle birlikte yaklaşık bin 300 kişi katıldı. Yürüyüşe katılanlar, sonbaharla birlikte sararan ağaç yapraklarının döküldüğü ormanda, 5 kilometrelik parkurda yürüdü. Vali Çınar, hava şartlarına rağmen halkın yürüyüşe katılımının yoğun olduğunu belirtti. İlk kez böyle bir yürüyüş düzenlendiğini dile getiren Çınar, \"Bugün, cumhuriyetimizin 94\'üncü yılını hep birlikte kutladık. Meteorolojinin fırtına ve yağmur uyarısına rağmen halkımız, büyük rağbet gösterdi. Bu, bir başlangıç. Halkımızdan görüş ve öneri alarak, önümüzdeki yıllarda çeşitli etkinliklere imza atacağız. Bu etkinliği de geleneksel hale getireceğiz. Halkımız, cumhuriyet coşkusunu yaşarken, o gün sporunu yapmış, oksijenini almış ve eğlenmiş olarak evlerine dönecekler. Ben, emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum\" diye konuştu. Yürüyüşün ardından katılımcılara kavurma, gözleme ve ayran ikram edildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

CüneytDHAZONGULDAK Ekim Cumhuriyet BayramıZonguldak Valiliği Kent OrmanıAhmetBelediye Başkanı Muharrem AkdemirYürüyüşeValiMeteorolojininBuHalkımızdanHalkımızBenFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24