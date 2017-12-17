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Doğa yürüyüşünde kayalıklardan düşüp, yaralandı

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA) - ANTALYA’nın Kemer ilçesinde doğa yürüyüşü sırasında dengesini kaybedip, kayalıklardan düşen Ayhan Sarı (53), ağır yaralandı

17 Aralık 2017 03:21

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA) - ANTALYA’nın Kemer ilçesinde doğa yürüyüşü sırasında dengesini kaybedip, kayalıklardan düşen Ayhan Sarı (53), ağır yaralandı.
Kemer’e bağlı Tekirova Mahallesi’ndeki patika yoldan Ceneviz Koyu’na doğa yürüyüşüne çıkan Ayhan Sarı, dengesini kaybederek kayalıklardan düştü. Birlikte yürüdüğü Aylin K.’nin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne durumu bildirmesi üzerine olay yerine sahil güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Ayhan Sarı’nın bilincinin kapalı olduğu belirlendi. Sahil güvenlik ekipleri tarafından İlçe Sahil Güvenlik Komutanlığı’na götürülen Ayhan Sarı buradan da ambulansla Kemer Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Sağlık durumunun ciddi olduğu belirtilen Ayhan Sarı, daha sonra Antalya’ya sevk edildi.

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