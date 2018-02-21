Doğa tutkunları kar kış dinlemiyor

Malik GÖDELİNER/ADANA, (DHA)- ADANA\'da doğaseverler Karaisalı ilçesinde doğa yürüyüşü ve fotoğraf çekimi etkinliği düzenledi.

Adana Profesyonel Doğa ve Su Sporları Kulübü (PRODOSS) tarafından tarihi ve doğayı iç içe barındıran Köşk ve Gala yaylalarında düzenlenen yürüyüşe 110 kişi katıldı. Doğa tutkunları, 1650 rakımlı bölgede zaman zaman 50 santimi bulan karlar içinde 14 kilometre yürüdü. Çakıt Vadisi, orman ve karlı dağlar manzarası eşliğinde yürüyen doğaseverler, unutulmaz bir gün yaşadı.

PRODOSS Kulüp Başkanı Mehmet Yakut her hafta başka bir bölgeye yürüyüş düzenlediklerini belirterek, \"Karaisalı ilçemize 15 yıldır doğa yürüyüşü düzenlememize rağmen daha yürümediğimiz ve görmediğimiz çokça yerleri bulunmaktadır. Köşk Yaylası\'nın Topaşır Tepe, Kabalak Tepe ve Mirvan Kale üçgeni arasında eşsiz manzaralar eşliğinde yürüyerek sporumuzu yaparken, bedensel rahatlamanın yanı sıra görsel ve ruhsal rahatlama da yaşıyoruz\" dedi.



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