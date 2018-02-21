T24 LogoT24 Logo
Gündem

Doğa tutkunları kar kış dinlemiyor

Malik GÖDELİNER/ADANA, (DHA)- ADANA'da doğaseverler Karaisalı ilçesinde doğa yürüyüşü ve fotoğraf çekimi etkinliği düzenledi

21 Şubat 2018 14:14

Malik GÖDELİNER/ADANA, (DHA)- ADANA\'da doğaseverler Karaisalı ilçesinde doğa yürüyüşü ve fotoğraf çekimi etkinliği düzenledi.
Adana Profesyonel Doğa ve Su Sporları Kulübü (PRODOSS) tarafından tarihi ve doğayı iç içe barındıran Köşk ve Gala yaylalarında düzenlenen yürüyüşe 110 kişi katıldı. Doğa tutkunları, 1650 rakımlı bölgede zaman zaman 50 santimi bulan karlar içinde 14 kilometre yürüdü. Çakıt Vadisi, orman ve karlı dağlar manzarası eşliğinde yürüyen doğaseverler, unutulmaz bir gün yaşadı.
PRODOSS Kulüp Başkanı Mehmet Yakut her hafta başka bir bölgeye yürüyüş düzenlediklerini belirterek, \"Karaisalı ilçemize 15 yıldır doğa yürüyüşü düzenlememize rağmen daha yürümediğimiz ve görmediğimiz çokça yerleri bulunmaktadır. Köşk Yaylası\'nın Topaşır Tepe, Kabalak Tepe ve Mirvan Kale üçgeni arasında eşsiz manzaralar eşliğinde yürüyerek sporumuzu yaparken, bedensel rahatlamanın yanı sıra görsel ve ruhsal rahatlama da yaşıyoruz\" dedi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Malik GÖDELİNERADANA DHA ADANAKaraisalıAdana Profesyonel DoğaSu Sporları Kulübü PRODOSSGalaDoğaVadisiPRODOSS Kulüp Başkanı Mehmet YakutKöşk Yaylası Topaşır Tepe Kabalak TepeMirvan KaleFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

ÖSYM Twitter’dan porno içerik paylaşan hesabı takibe aldı...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24