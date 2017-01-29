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Yaşam

Doğa parkındaki kaplan, yanına gelen turisti yedi

Kaplan, vurularak öldürüldü

Fotoğraf: Arşiv

29 Ocak 2017 23:57

Çin’in doğusunda, Ningbo kentinde bulunan doğal yaşam parkında kaplanların kaldığı bölüme geçen bir turist, ısırılarak öldürüldü. Çitleri atlayıp geçen kişiyi öldüren kaplan ise vurularak öldürüldü.

DUVAR’ın Shanghai Daily’den referans verdiği habere göre, hayvanat bahçesi personeli kaplanların turisti yakaladığı zaman ateş açarak müdahale etti ancak turist kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Müdahale sonucu turisti yakalayan kaplan da öldü. Kaplanların saldırısı, ziyaretçiler tarafından görüntülendi.

Hayvanat bahçesi yetkililerine göre ölen turist yetişkin biriydi, eşi ve çocuğu olay yaşandığı sırada kendisi ile birlikteydi.

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