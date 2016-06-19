Doğa Okulları satılıyor

Türkiye’nin önde gelen eğitim kurumlarından Doğa Okulları'nın işadamı Ethem Sancak'a satıldığına dair haberlere CEO Bünyamin Çelikten'ten yalanlama gelirken, Hürriyet yazarı Jale Özgentürk, okulun hisselerinin yüzde 80’inin satıldığını yazdı. Özgentürk, satılan yüzde 80’lik hisselerin Muharrem Usta ve Mehmet Büyükekşi ile Ethem Sancak'ın kardeşi Haydar Sancak'a satılacağını bildirdi.

Özgentürk’ün bugün (19.06.2016) Hürriyet’te yayımlanan “Büyükekşi: Doğa Koleji'ni üç ortak alıyoruz” başlıklı yazısının ilgili şöyle:

Türkiye'nin önde gelen eğitim kurumlarından Doğa Koleji satılıyor. Hisselerinin yüzde 80'i Turkven Yatırım Fonu'na ait olan Doğa Koleji'nin alıcıları ise üç kişilik bir konsorsiyum. Konsorsiyumu oluşturan üç işadamı Muharrem Usta, Haydar Sancak ve Mehmet Büyükekşi.

DOĞA Koleji Şanlıurfalı eski bir eğitimci ve dershaneci Fethi Şimşek’in 2001 yılında kurduğu bir eğitim zinciri. 59 bin öğrencisi, 100’den fazla kampüsü ve 6 bin çalışanı var.

Şimşek, 2011’de hisselerinin yüzde 80’e yakınını Turkven Yatırım Fonu’na sattı. Yüzde 20 hissesi hala var.Geçtiğimiz günlerde Turkven yatırımın ardından 5 yıl geçtiği için hisselerini satmaya karar verdiğini açıkladı. Satış süreçleri hızlı başladı, hızlı sonuçlanacak gibi görünüyor. Doğa Koleji’nin yeni talipleri ise üçlü bir konsorsiyum. Konsorsiyumu oluşturan isimler Turkven’e de kamuoyuna da yabancı değil.

Fonun 27 hastane ve 14 bin çalışana sahip Medical Park’taki ortakları Muharrem Usta ve Haydar Sancak ile Flo ve Polaris markalarıyla tanınan Ziylan’da ortağı olan Mehmet Büyükekşi. Kamuoyunda ise Muharrem Usta iki küçük hastaneyle başladığı özel hastanecilikteki başarısının yanı sıra Trabzonspor Başkanlığı ile tanınıyor. Mehmet Büyükekşi ise malum Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin başkanı...

Yani geçen hafta Habertürk Gazetesi’nde yayınlanan haber bir farkla doğru, görüşülenler arasında Ethem Sancak yok. Önceki gün Büyükekşi’yi bu yatırımla ilgili aradım. Tesadüf, fonla satış detaylarını görüştükleri toplantı sırasında yakaladım.

Hem Büyükekşi ile görüştüm hem de Turkven yetkilisi Gültekin Dinçerler, Muharrem Usta ve Haydar Sancak’la.Muharrem Usta, sağlık grubunun yanında eğitime de özel ilgi gösteriyor. İstinye Üniversitesi ile bu konuda ilk adımı attı.

“Türkiye’nin yetişmiş insan gücüne ihtiyacı var. Eğitime o nedenle ilgi gösteriyorum. Ayrıca sağlık da eğitim de hizmet sektörü” diyor.Haydar Sancak ise “Ağabeyim Ethem Sancak’la uzun süre önce ayırdık işleri. O medyaya girdiğinden beri ortaklığımız yok. Medikal Park’ta Turkven’le ortağız. Zaten tanıyoruz birbirimizi” diyor. Mehmet Büyükekşi de Ziylan’da çok başarılı bir ortaklık yaşadıklarını, Doğa satışa çıkınca teklifin ilk kendilerine geldiğini söylüyor.

Tek başına alamayacağı için de üçlü bir konsorsiyuma karar verilmiş. Usta ve Sancak da olumlu yaklaşınca, görüşmeler başlamış.

5 YIL GEÇTİ

Turkven yetkilisi Gültekin Dinçerler ise yatırımın üzerinden 5 yıl geçtiği için eğitim sektöründen çıkmaya karar verdiklerini, Ziylan’la 3 yıldır ortak olduklarını ve satış için ilk Büyükekşi’ye teklifte bulunduklarını söylüyor.

Üç ortak da Doğa Koleji’nin profesyonel kadro tarafından başarıyla idare edildiğini, söylentilerle buna zarar verilmemesi gerektiğini dile getiriyor. Peki, bu satın almada herhangi bir telkin var mı? Yanıt, “Cumhurbaşkanı’ndan da başka bir yerden de okulu alın diye bir telkin gelmedi” oluyor...

Bu arada yabancı fonların eğitim sektöründen uzaklaşmaya başlaması ise hükümetin eğitim alanında özellikle cemaatle mücadelenin ardından yoğun bir atağa geçmesinden de bağımsız görünmüyor!

Yazının tamamını okumak için tıklayın.