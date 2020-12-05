Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, ABD'li bir avcıya dağ keçisi vurma izni vermiş!

Tunceli'de kutsal kabul edilen dağ keçilerinin avlanması için açtığı ihaleyi tepkiler üzerine iptal eden Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ABD'li bir avcıya av izni verdi. ABD'li avcı 7 Aralık'ta bir dağ keçisini vurmak için ava çıkacak.

Tunceli'de kutsal kabul edilen ve "Xızır'ın davarı" diye anılan dağ keçilerini avlatmak için 13 Temmuz'da açacağı ihaleyi tepkiler üzerine geri çeken Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün ABD'li bir avcıya izin verdiği ortaya çıktı.



Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şube Müdürlüğü'nün verdiği izne göre ABD'li Bradley Garrett Van Hoose, Salördek'te 7-13 Aralık arasında bir dağ keçisini vurmak için avlanacak.

Yenitunceli.com'un haberine göre Antalya merkezli Caprinae Travel isimli firmanın başvurusu üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şube Müdürlüğü ABD’li iş insanı Bradley Garrett Van Hoose isimli kişiye Salördek’te 1 adet dağ keçisi vurma izni verdi. İzin belgesine göre söz konusu av 7 Aralık tarihi ile 13 Aralık tarihleri arasında yapılacak.

Ne olmuştu?

Temmuz ayında Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Tunceli'de dağ keçilerinin avlanabilmesi için ihale açmıştı.



Kamuoyundan yükselen tepkiler sonrası Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü geri adım atmış, 17 dağ keçisinin avlanması ile ilgili yapılacak olan ihalenin iptal ettiğini duyurmuştu.