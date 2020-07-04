Doğa Koleji'nin eski sahibi Ömer Saçaklıoğlu yaşamını yitirdi

İnşaat sektöründeki yatırımlarıyla büyüyen ardından 2016 yılında Doğa Koleji'nin satın alarak gündeme gelen Metal Yapı Konut'un kurucusu Ömer Saçaklıoğlu yaşamını yitirdi.

Sözcü'de yer alan habere göre; bir süredir kanser tedavisi gören Saçaklıoğlu, 1958 yılında Şanlıurfa'da doğdu. Küçük yaşlardan itibaren ticari hayatın içerisinde yer alan Ömer Saçaklıoğlu enerji ve tekstil sektörlerinde yer aldıktan sonra Kemerburgaz ve Göktürk'te konut inşa ederek inşaat sektöründe büyüdü.

Kadir Topbaş'ın damadı Ömer Faruk Kavurmacı ile birlikte İstanbul geliştirdiği gayrimenkul projeleriyle dikkat çeken Saçaklıoğlu, son olarak Levent'te Yeşil GYO ile birlikte İstanbul Tower 205 adlı gökdelen projesini inşa etmişti.

2016 yılında Doğa Koleji'ni satın alarak dikkatleri üzerine çeken Ömer Saçaklıoğlu, 2019 yılında okulların girdiği mali darboğazın ardından kurumun yönetimini İTÜ tarafından kurulan vakfa devretmişti.