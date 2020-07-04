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Doğa Koleji'nin eski sahibi Ömer Saçaklıoğlu yaşamını yitirdi

04 Temmuz 2020 13:29

Doğa Koleji’nin eski sahibi olan ve kurumun girdiği ekonomik krizin ardından çok tartışılan iş insanı Ömer Saçaklıoğlu hayattını kaybetti.

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