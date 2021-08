Doğa kılavuzunu okuyamayan insan

"Tanrı ağacın tohumunda, rüzgârın içinde…" Yazar Esat Korkmaz, Şeyh Bedreddin’in "Gönüle doğan duygu, esin" anlamına gelen eseri Vâridât’ı, "vahdet-i mevcut (doğanın birliğine ve doğadan başka tanrı olmadığı inanışı)" anlayışıyla paragraf paragraf yorumlayarak "Şeyh Bedreddin ve Vâridât" kitabını hazırlamıştı. Vâridât’ın ana konusu panteizmdir, Evrendeki bütün varlıkların, salt (mutlak) varlık olan Tanrının görüntülerinden başka bir şey olmadıkları ispatlanmaya çalışılmıştır. Vâridât’tan: "Tümün değişik biçimleri, yine tümün kendisindedir. Demek istiyorum ki, bütün varlıklar her şeyde vardır. Belki de her zerrede. Tohumda, bütün ağacın bulunduğu ve ağacın her yerinde tohumun oluştuğu görülmüyor mu? Çünkü ağaç tümüyle meyvede vardır. Tohumun da içinde ağacın bütünü vardır ki, ağaç bundan türer. Bunun gibi varlıklar da asılarında belirir. Bu asıl da bütünü ile bu varlıkların her birinde; her varlık zerrede…Bütün aşamalar, cisimler aleminde toplanmıştır. Cisim ortadan kalkarsa ne ruhlardan, ne de başka soyut varlıklardan bir iz kalır. Ağacın ‘Ben kendim tanrıyım’ demesi insan için bir uyarmadır. Bunun insan söylerse yadırganmamalı, hatta daha doğru görülmelidir. Evren onun sureti olunca ‘ben oyum’ diyen herkes doğruyu söylemiş olur. Çünkü bu sözü söyleyen parçaya değil, evrenin suretine bürünen varlığa işarettir…"