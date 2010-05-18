Doğa için çal - 2

T24

Doğa için çal - II (VIDEO)

"Doğa için çal!" için ilk kez "Divane aşık gibi" adlı şarkı ile adını duyurdu...Türkiye'nin dört bir yanındaki 45 genç doğasever sanatçı biraraya gelip "doğa için çaldılar"... Sanatçıların yorumları öylesine içtendi ki kısa sürede kulaktan kulağa yayıldılar ve çok sevildiler..."Doğa için çal"a gönül verenler bunun nedenini şöyle anlatıyorlar:Dünyanın çivisini çıkaranlar kadar, bunu seyretmekle yetinenler de benzer biçimde sorumluysa, çözümler bulmak ve uygulamak zorundaysak, her vesile ile hatırlamalı, hatırlatmalıyız.... Hem değişim gerektiğini bilip, hem "Şöyle yap, böyle yap" laflarını dinlemediğimize göre, "ne yapmalıyım" diye düşünmek gerektiğini her dinlediğinde hatırlatan bir müzik işe yarar mı? En azından konunun farkında olanlar için, arka planda fazladan bir vicdan azabı durumu yaratır mı?"Birlikten kuvvet doğar" mı? Tek tek düşündüğümüz, anlatmaya çalıştıklarımız, hep birlikte, bir ucundan tutarak ortaya konduğunda verdiği enerji artar mı?Yeni başladık, devam edeceğiz...Sizi de bekleriz!"Ve devamı geldi... "Divane aşık gibi"nin ardından bu kez 91 sanatçı "Uzun ince bir yoldayım" diyor...