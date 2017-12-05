Doğa engel tanımadı, resimleriyle ilgi odağı oldu

Selma KUNAR/İZMİR, (DHA) - İZMİR\'de yaşayan, serebral palsi hastalığı ve mental retardasyonu bulunan, yüzde 96 engelli Doğa Taşar (17), yaptığı resimlerle sosyal medya kullanıcılarının ilgi odağı oldu.

İzmir\'de oturan Aslı ve Murat Taşar çiftinin ilk çocukları Doğa\'ya, 4 aylıkken serebral palsi (duruşu ve hareketleri etkileyen fiziksel engellilik) tanısı konuldu. 2 yaşında emekleyen, 5 yaşında destekle yürümeye başlayan Doğa, 6 yaşında total işitme kaybı nedeniyle koklear implant (hasarlı iç kulağın fonksiyonunu yerine getiren elektronik tıbbi cihaz) ameliyatıyla ilk kez sesleri duydu. Mental retardasyonu (zihinsel yeteneklerin yetersiz gelişimi) bulunan Doğa, adını aldığı doğayı çok seviyor. Hayvanları da seven Doğa, evde 2 muhabbet kuşu, kedi, kaplumbağa ve 3 balık besliyor. Resim yapma yeteneğiyle dikkat çeken Doğa, ilhamını da doğadan alıyor. Çalışmalarını sosyal medya üzerinden paylaşan ve yüzlerce takipçisi bulunan Doğa, resimlerinde çizgi film kahramanlarına yer veriyor. En çok da atların yer aldığı \'Pony\' adlı çizgi filmden etkilenen Doğa, günde 4 saat resim yapıyor.

Doğa\'nın hastalığının 4 aylıkken belirlenebildiğini anlatan anne Aslı Taşar, hamilelik döneminde rahatsızlığın fark edilmediğini söyledi. Doğa\'yı 2 aylıkken doktora götürdüklerini; ancak doktorların kızına teşhis koyamadığını belirten Taşar, \"Doğa\'ya hamileyken, hiçbir sorunum yoktu. Doğumdan bir gün sonra evimize geldik. Her şey, normal görünüyordu. 2 aylıkken başını tutamayınca, \'kilodan olabilir\' dedi doktorlar; ama içim, hiç rahat değildi. Bir sorun vardı kızımızda. 4 aylıkken gittiğimiz doktor, bazı tetkikler istedi. Onları yaptırdığımızda Doğa\'nın serebral palsi olduğu ortaya çıktı\" dedi.

\'İLK KEZ AMELİYATTAN SONRA DUYDU\'

Doğa\'nın total işitme kaybının 1,5 yaşında teşhis edilebildiğini ve 6 yaşına kadar hiçbir ses duymadan yaşadığını söyleyen anne Taşar, \"Onu bile anlamadılar. Kızımın duymadığını fark ettim. Doktora götürdüğümüzde, total işitme kaybı olduğu belirlendi. Sonra Ege Üniversitesi\'ne başvurduk. Doktorlar, hiç bekletmeden koklear implant yaptı. Doğa, dünyanın seslerini ilk kez bu ameliyattan sonra duydu\" diye konuştu.

\'SOL ELİYLE RESİM YAPIYOR\'

Kızının orta derecede mental retardasyonu olduğunu da anlatan Taşar, Doğa\'nın resim tutkusuyla ilgili şunları söyledi:

\"Serebral palsi tanısı konulduktan hemen sonra Doğa, özel eğitime başladı. Bebekken fizik tedavileri başladı. 2 yaşında emeklemeye başladı. 5 yaşında destekle yürümeye başladı. Hep kucağımda taşıyordum, o yaşa kadar. Sağ kol ve sağ bacağında güçsüzlük var. Sağ bacak, sol bacağa göre 3 santimetre kısa. 8 yaşında kaynaştırma öğrencisi olarak normal okula gitmeye başladı. İlk zamanda iyiydi. Arkadaşları, kabullendi. Uyumu iyiydi. Birinci sınıfta çizgiler çizmeye başladı; ama sınıftaki çocuklar, harflere geçince Doğa, çizgilerde kaldı. Bir gün sınıfta baktım ki resim çiziyor. İki yıl boyunca okulda hep resim çizdi. Sonra öğretmeniyle konuştuk, özel sınıfı olan bir okula yerleştirdik. Sol eliyle resim yapıyor. Resim konusunda özel bir eğitim almadı, kendi kendine ilerledi bu yeteneği. Şimdi kuru boya ve pastel boyalarla çizgi film kahramanlarının resimlerini çiziyor. Resim yaparken çok mutlu.\"

\'EN BÜYÜK KORKUM, BİZDEN SONRA NE OLACAĞI\'

Kızının doğaya aşık olduğunu ve hayvanları çok sevdiğini vurgulayan anne Taşar, “Mesela yemek yerken sinek konsa onu kovamayız. İlla ki bekler, o sinek uçana kaçar. Evde 2 muhabbet kuşu, bir kedi, bir kaplumbağa ve 3 balığımız var. Doğa, bir yetenek ve kızımın sesini duyurmak için sosyal medyada hesap açtık. Şimdi insanlar, Doğa\'yı tanımaya başladı\" diye konuştu.

İkinci çocukları Kuzey\'in de 4,5 yaşında olduğunu söyleyen Taşar, bir anne olarak yaşadığı korkuya ilişkin \"Eşim ve benden sonra Doğa\'ya ne olacak? Evet, bir kardeşi var; ama kardeşinin de bir hayatı olacak. Ne kadar ilgilenebilecek?\" dedi.

Doğa\'nın halen resim öğretmeni Seçil Ak\'ın açtığı resim kursuna devam ettiğini de belirten anne Taşar, şunları söyledi:

\"En büyük hayalim ve dileğim, Doğa\'nın resimleriyle tanınması. Bu da onun geleceğinin garantisi olacak belki. Şu anda bir resim kursuna gidiyor; ama inşallah ünlü bir ressam Doğa\'ya sahip çıkar, yetiştirir. İlk kişisel sergisiyle bir başlangıç yaptığımızı düşünüyorum. İnşallah devamı gelir.\"

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