Doğa Derneği'nden kelebek rehberi

Doğa Derneği, 390 farklı türle ‘kelebek cenneti’ olan Türkiye’nin kelebek rehberini yayımladı. 300’den fazla fotoğrafla birlikte her tür hakkında detaylı bilgilerin yer aldığı Türkiye’nin Kelebek Rehberi’nde tehlike altında olan türlere de dikkat çekiliyor.



Kelebek uzmanı Dr. Ahmet Baytaş ile çevre bilimci Dr. Evrim Karaçetin’in yazdığı Türkiye’nin Kelebek Rehberi yayımlandı. Farklı iklim kuşaklarının bir arada bulunması nedeni ile kelebek cenneti olan Türkiye’de bugüne kadar gerçekleştirilen en kapsamlı çalışma olan Türkiye’nin Kelebek Rehberi, 22’si Türkiye’ye endemik (sadece Türkiye’de bulunan) olmak üzere 300’den fazla kelebek türü hakkında fotoğrafları ile birlikte detaylı bilgi veriyor.



Tek yaşadığı yer Türkiye olan kelebeklerden “Anadolu çok gözlüsü” Isparta, Konya, Adana, Bilecik ve Eskişehir’de görülüyor. “Çok gözlü Fatma” ile “çok gözlü buzul mavi” Van ve Hakkâri’de; “Koçak’ın esmer perisi” Artvin, Van, Hakkâri’de; “Çok gözlü Anadolu beyazı” Doğu Anadolu dışındaki bölgelerde; “yaz meleği” ise Gümüşhane, Adana ve Van arasında görülüyor.



Öte yandan, endemik türlerin önemli bir kısmının ise nesli tehlike altında. Bodrum’da yaşayan “Halikarnas esmeri” ile Malatya’da bulunan “Mezopotomya çok gözlüsü” nesli tehliken altındaki türlerden bazıları.



Doğa Derneği Genel Müdürü Güven Eken kitapla ilgili yaptığı açıklamada “Ahmet Baytaş ve Evrim Karaçetin'in yazdığı ve Doğa Derneği'nin yayımladığı ‘Türkiye'nin Kelebek Rehberi’ bizleri kelebeklerin yaşadığı saf ve özgür dünyaya yeniden davet ediyor. Kitap, böyle bir dünyanın hala mümkün olduğunu kanıtlarcasına üç yüzden çok kelebek fotoğrafını doğa severlere sunuyor. Türkiye'nin kelebekleri, onları unutmaya yüz tutan bizleri uyandırmak için bu kitapta buluşuyor.” dedi.



Kitap Yayınevi tarafından basılan Türkiye’nin Kelebek Rehberi 20 YTL fiyatla satışa sunuldu.



