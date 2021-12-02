Doçentlik belgesi sahte çıkan Zulâl Atalay Laçin, açıköğretim mezunuymuş

Sahte doçentlik belgesiyle üniversitede işe başlayan, bu durum anlaşılınca da tutuklanarak cezaevine gönderilen Zulâl Atalay Laçin, üniversite diploması, master ve doktora belgelerinin sahte olduğunu anlattı. Laçin hakkında 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'resmî belgede sahtecilik' suçlarından iddianame hazırlandı.

Zulâl Atalay Laçin, sahte doçentlik belgesiyle Aksaray Üniversitesi’nin Profesörlük kadrosuna atanmış, yaklaşık 2 hafta sonra bu durum ortaya çıkınca da görevden alınarak tutuklanmıştı. Laçin polis ve savcılıkta verdiği ifadesinde belgelerinin sahte olmadığını savunmuş ve kendisine iftira atıldığını iddia etmişti. Laçin’in sadece doçentlik belgesinin değil master ve doktora belgesinin de sahte olduğu ortaya çıkmıştı.

TIKLAYIN - Doçentlik belgesi sahte çıkan Zulâl Atalay Laçin’in master ve doktora belgelerinin de gerçek olmadığı ortaya çıktı

Yaklaşık bir aydır cezaevinde olan Laçin, geçen hafta avukatları aracılığıyla savcılığa başvurdu ve “Tekrar ifade vermek istiyorum” dedi. Bunun üzerine Laçin’in yeniden ifadesi alındı. Laçin ifadesinde her şeyi anlattı. “ODTÜ mezunu değilim, İngiltere’de master da yapmadım, doçent de değilim” dedi. Pişman olduğunu söyleyen Laçin’in Anadolu Üniversitesi’nin Açıköğretim programı üzerinden iktisat eğitimi aldığı anlaşıldı. Laçin bakıma muhtaç, otizmli çocuğunun olduğunu da söyledi. Laçin, Aksaray Üniversitesi’ne atandığı süreçle ilgili olarak o ay aldığı maaş da dahil olmak üzere 18 bin liralık zararı da karşıladı.