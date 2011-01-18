Doçentin sır ölümü

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Sağlık Bakanlığı’nın uygulaması kapsamında 3 aylığına Elazığ’a geçici görevle gelen Doç. Dr. İmren, bir hafta önce görevine başladı. Önceki geceyi hastanede geçirdiği belirtilen İmren’in dün sabah amaliyata gireceği kaydedildi. İmren, ameliyathane yanındaki dinlenme odasında kanepe üzerinde hastane çalışanları tarafından ölü olarak bulundu. Yapılan ilk incelemede İmren’in sol ayağınde enjeksiyon izi bulunurken, intihar ettiğinden şüpheleniliyor. Evli ve 2 çocuk babası olduğunu belirtilen İmren’in cesedi otopsi yapılak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi’ne götürüldü.