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Yaşam

Doçentin sır ölümü

İmren’in sol ayağınde enjeksiyon izi bulunurken, intihar ettiğinden şüpheleniliyor.

18 Ocak 2011 02:00

T24 - Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne geçici görevle gelen Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç.Dr. Veli Yıldırım İmren (42), hastanedeki dinlenme odasında ölü bulundu 

Doçentin sır ölümü

Sağlık Bakanlığı’nın uygulaması kapsamında 3 aylığına Elazığ’a geçici görevle gelen Doç. Dr. İmren, bir hafta önce görevine başladı. Önceki geceyi hastanede geçirdiği belirtilen İmren’in dün sabah amaliyata gireceği kaydedildi. İmren, ameliyathane yanındaki dinlenme odasında kanepe üzerinde hastane çalışanları tarafından ölü olarak bulundu. Yapılan ilk incelemede İmren’in sol ayağınde enjeksiyon izi bulunurken, intihar ettiğinden şüpheleniliyor. Evli ve 2 çocuk babası olduğunu belirtilen İmren’in cesedi otopsi yapılak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi’ne götürüldü.


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