Doçenti öldüren profesör: Asuman S.'ye iki kez kürtaj parası verdim

Konya’da Asuman S.’yle ilişkisi olan Doç. Dr. Celalettin Özdemir’i öldüren Prof. Dr. Ahmet Gülce, savcılıktaki ifadesinde, “2013 yılının temmuz ayında ‘Senden hamileyim, kürtaj parası ver’ deyince kendim için, geçen nisan ayında da Celalettin için kürtaj parası verdim” dedi.

Konya Selçuk Üniversitesi’nde geçen ay Doç. Dr. Celalettin Özdemir’i (42) fakültedeki odasında öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Prof. Dr. Ahmet Gülce’nin savcılıktaki ifadesine Ajans Haber Türk’ten Zafer Samancı ulaştı.

Gülce’nin, 3 yıldır tanıştığı fakülte sekreteri Asuman S.’yle 1.5 yıldır ilişki yaşadığını belirterek “İlişkimiz boyunca ona 80 bin lira para verdim. Asuman 2013’ün temmuzunda ‘Senden hamileyim. Kürtaj için para ver’ dedi 5 bin lira verdim” dediği belirtildi.

Özdemir ile Asuman S.’nin ilişkisini olaydan 4 ay önce öğrendiğini belirten Gülce’nin, “Asuman geçen nisan ayında bana gelip Celalettin’den hamile olduğunu, kürtaj için para istediğini, ama onun vermediğini söyledi. Bir tefeciden 11 bin lira aldığını söyleyip parayı ödemek için benden yine para istedi. 15 bin lira verdim. Celalettin’den olan çocuğunun kürtaj parasını bile ben verdim” dediği ifade edildi.

Olay günü Asuman’ın odasına geldiğini ve Özdemir’in kendisi hakkında dosya hazırladığını söylediğini anlatan Gülce, Özdemir’in odasına gittiğini dile getirdi. Özdemir’in “Seni ve eşini rezil edeceğim” diye bağırması üzerine bıçakla defalarca vurduğunu belirten Gülce, “Adam öldürüyorlar diye bağırmaya başladı, boğazına vurdum. Yere düştü, insanlar sese gelip kapıyı açmak istedi, açamayıp gittiler. Celalettin yerde hırlıyordu. Camdan kaçtım” dediği belirtildi. Gülce, Özdemir’i öldürdüğü sırada kendi oğlunun onu odasında beklediğini de söyledi.

Gülce, eşi Prof. Dr. Handan Gülce’yi alıp eve giderken çok terleyince eşinin bir şeyler olduğunu anladığını da aktardı. Gülce’nin “Evde onu aldattığımı düşünüp tepki verdi. Olayı anlattım. Celalettin’in ölmüş olabileceğini söyledi.

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