YÖK, doçent cinayetinin katil zanlısının akademisyen eşinin istifasını kabul etmedi

Konya Selçuk Üniversitesi'nde yaşanan doçent cinayetinin ardından, katil zanlısı Ahmet G.’nin eşi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Handan G. istifa baskısıyla karşılaşmıştı. Dekan G. istifa dilekçesini sundu. Ancak YÖK bu istifayı kabul etmedi.

Selçuk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Handan G.’nin eşi 55 yaşındaki Kimya Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ahmet G., 2 Haziran Pazartesi günü, Çevre Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi 42 yaşındaki Doç. Dr. Celalettin Özdemir’i, ilgi duydukları sekreter 35 yaşındaki Asuman S. nedeniyle tartışma sonucu odasında boğazından keserek öldürdü.

Olayın ardından Prof. Dr. Ahmet G., tutuklandı, 'cinayeti iştirak' suçundan gözaltına alınan sekreter Asuman S. de adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü de taşeron şirketin işçisi olarak çalışan sekreter Asuman S.’nin işine son verdi. Ardından Prof. Dr. Ahmet G.’nin de istifasını istedi. 2012 yılı Haziran ayından itibaren dekanlık görevini sürdüren Prof. Handan G. de, görevinden istifa etti, eşine de boşanma davası açtı. Dekanlık görevine ise Maden Mühendisliği Cevher Hazırlama Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof.Dr. Salih Aydoğan vekaleten atandı.

YÖK istifayı kabul etmedi

Doğan Haber Ajansı’ndan Hasan Dönmez’in haberine göre, Prof. Dr. Handan G.’nin dekanlık görevinden istifasını YÖK, kabul etmedi. Yıllık izinde olduğunu ve görevine geri döneceğini belirten Prof. Dr. Handan G., YÖK’e kendisine verdiği destekten dolayı teşekkür etti. Prof. Dr. Handan G., ”Benden istenileni yapıp, istifa edip, duruşumu gösterdim. Hak ettiğim itibarı bana geri verdiği için YÖK’e teşekkür ediyorum. Şu an yıllık izindeyim. İznim bittikten sonra kaldığım yerden devam edeceğim. Daha çok çalışıp bu açığı kapatmaya çalışacağım” dedi.

Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hakkı Gökbel, Prof. Dr. Handan G.’nin Mühendislik Fakültesi’ne dekan olarak atanması için YÖK’e kendisinin önerdiğini hatırlatarak, ”İstifa etmesi yönünde kendisine hiçbir baskı yapılmamıştır. Kendi iradesiyle istifa etmiştir. YÖK, istifayı kabul etmemiştir” dedi.