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Yaşam

Doçent öğrencisine tacizden tutuklandı

'Seni üniversitede öğretim üyesi yapacağım' vaadinde bulunarak cinsel istismarda bulunduğunu öne süren genç kız, öğretim üyesinden şikayetçi oldu.

13 Temmuz 2014 11:49

Erzurum Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde görevli Doç. Dr. A.M.A., yüksek lisans öğrencisi S.T.'ye cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla tutuklandı.

Güzel Sanatlar Fakültesi'nde yüksek lisansını yapan S.T. adlı kız öğrenci, polise başvurarak Temel Eğitim Bölüm Başkanı Doç. Dr. A.M.A.'nın kendisine yardım etmesi için Aziziye ilçesindeki çiftliğine götürdüğünü anlattı.

DHA'nın haberine göre, burada hocasının kendisine 'seni üniversitede öğretim üyesi yapacağım' vaadinde bulunarak cinsel istismarda bulunduğunu öne süren genç kız A.M.A.'dan şikayetçi oldu. 

Şikayet üzerine üniversite kampusündeki lojmanında gözaltına alınan A.M.A., adliyeye çıkarıldı. 1995 yılında Atütürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü'nden mezun olan 2007 yılında Yrd. Doç. ünvanı alan 2010 yılında ise Doç. olan A.M.A., sevkedildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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