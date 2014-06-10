Doçent cinayetinde suçlanan sekreter: Cinayeti anlattığım polisler şaka sandılar

Konya Selçuk Üniversitesi’nde Prof. Dr. Ahmet Gülce’nin, Doç. Dr. Celalettin Özdemir’i boğazını keserek öldürmesiyle son bulan cinayet soruşturmasında ismi geçen aynı fakültede sekreterlik yapan Asuman S., cinayeti işleyen profesörün kendisine gelerek, "Ben hergün adam öldürmüyorum, ilk kez adam öldürdüm ve sana söylüyorum. Eğer kimseye söylersen senin canını çok kötü yakarım" dediğini belirten Auman S., "Ama hala gerçek olduğuna inanamadım. Çünkü çok rahat söylüyordu. Bunun üzerine tanıdık bir polise giderek durumu anlattık. Polis de bunu karakola bildirdi. Bana güldüler ‘bir profesör böyle bir şey yapar mı?’ diye. Ben de emin değilim dedim. Onun için de ifademi almadılar" ifadesini kullandı.

Hürriyet'ten Fevzi Kızılkoyun'un haberine göre, cinayet soruşturması sırasında polis tarafından ifadesine başvurulan, savcılık soruşturmasının ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Asuman S. olay öncesi ve sonrası yaşadıklarını anlattı. Asuman S., çok zor günler yaşadığını psikolojik destek aldığını belirterek başından geçenleri şöyle anlattı:

İkisiyle de ilişkim yok

İkisiyle de kesinlikle ilişkim yok. Ahmet hocanın ilgi duyduğu doğru olabilir, babam yaşında adam aramızda nasıl bir şey geçsin. Asla ve asla böyle bir şey yok. Ahmet hocanın bu saplantısını daha önce ailemle de paylaşmıştım. Dekan Handan hocam ters biri olduğu için işimden atılacağımdan korkutuğumdan söyleyemedim. İki hocanın da zaman zaman sekreterliğini yapardım. Ailece perişan olduk, adalete kendimi anlattım. Medya beni yargılıyor hem de namusumla. 9 yıl önce üniversitede işe başladım. Kendi isteğimle 3 fakülte değiştirdim. Evlendiğim için fakülte değiştirdim. 5 yıl önce mühendislik fakültesine başladım. 30 Mayıs Cuma günü Turizm Fakültesi’ne görevlendirildiğim söylendi. Gitmek istemiyordum. Ahmet hocaya bu durumu anlattım. Ahmet hoca da bana ‘Handan hoca ile helalleşmeden gittiğin için sana çok kırgın. Git helallik iste hallederiz’ dedi.

Cuma günü Ahmet Hoca ile Celalettin hocanın benim yüzümde kavga ettiği söyleniyor. Ne bir kavgadan ne de benim yüzümden kavga ettiklerinden haberim yok.

Pazartesi günü mesai bitiminde Ahmet hocayı aradım, Handan hoca yerindeyse fakülteye gelip helallik alacağımı söyledim. O da tamam dedi. Handan hoca ile görüştüm yanından çıkarken de Ahmet hoca ile karşılaştım. Yanyana yürürken bana dönüp ‘Celalettin hocayı öldürdüm’ dedi. Ben de ‘ne diyorsun hocam’ diye tepki verdim. Bunun üzerine ‘şaka şaka’ dedi. Ahmet hoca devamlı şaka yaptığı için ben de gerçek olmadığını düşünerek üzerinde durmadım. Gerçek olacağı aklımın ucuna gelmedi.

Ahmet hoca Salı günü fakülteye gelerek bana ‘Asuman ben hergün adam öldürmüyorum, ilk kez adam öldürdüm ve sana söylüyorum. Eğer kimseye söylersen senin canını çok kötü yakarım. Namusunu da lekelerim. Cinayete seni de ortak ederim’ dedi. Ama hala gerçek olduğuna inanamadım. Çünkü çok rahat söylüyordu.

Polis güldü

Durumu aileme anlattım. Bunun üzerine tanıdık bir polise giderek durumu anlattık. Polis de bunu karakola bildirdi. Bana güldüler ‘bir profesör böyle bir şey yapar mı?’ diye. Ben de emin değilim dedim. Onun için de ifademi almadılar.

Çarşamba günü Ahmet hoca Turizm fakültesine geldi. Bana ‘80 milyar lira verirsen seninle uğraşmayacağım’ dedi. Benimle uğraşmayacağına dair yazılı kağıt da verdi. Ben kendisine ‘para vermeyeceğim elinden geleni ardına koyma’ dedim, sonra gitti. Telefonla aradı. Otelde kalıyorum, acil görüşmem gerek dedi. Annem ve amcamla otele gittik. Onlar dışarda beklerken ben Ahmet hoca ile lobi de buluştum. ‘19.00’a kadar zamanın var, git parayı getir. Yoksa seni cinayete karıştırırım, suç sende kalır’ diye tehdit etti. Otelin güvenlik kamera kayıtlarında da bu görüşme var. Polis hepsini aldı.

Otelden ayrıldıktan sonra tekrar karakola giderek durumu anlattım. Bana sen git, biz araştırırız dediler. Celalettin hocayı aradım, telefonu kapalıydı. Perşembe günü sabah tekrar aradım cebi yine kapalıydı. Fakülteden arkadaşımı aradım, ‘Celalettin hocaya ulaşamıyorum. Cep telefonu kapalı, odası da cevap vermiyor gidip bir bakabilirmisiniz?’ dedim. Odaya bakmışlar ve öldüğünü söylediler. Ben hemen polise gittim. Yani ceset bulunduktan hemen sonra. Polisler gelip beni almadan ben kendim ifade vermeye gittim. Polislere durumu anlattım tekrardan.