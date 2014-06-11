Doçent cinayetinde profesörün eşi boşanma davası açtı

Doç. Dr. Celalettin Özdemir'i bıçaklayarak öldürdüğü ileri sürülen Prof. Dr. Ahmet G'nin eşi Prof. Dr. Handan G, olayla ilgili uzaktan yakından ilgisi olmadığını belirterek, "Olayla ilgili uzaktan yakından herhangi bir ilgim bulunmamaktadır. Bu olayın en büyük mağdurlarından biri de ben ve çocuklarımdır. Haksız yere yaşattığı bu elim olay sonucunda bana ve çocuklarıma verdiği zarar nedeniyle, eşime karşı boşanma ve tazminat davaları açmış bulunmaktayım" şeklinde konuştu.

Doç. Dr. Celalettin Özdemir'i bıçaklayarak öldürdüğü ileri sürülen Prof. Dr. Ahmet G'nin eşi Prof. Dr. Handan G, olayla ilgili uzaktan yakından herhangi bir ilgisinin bulunmadığını belirterek, "Bu olayın en büyük mağdurlarından biri de ben ve çocuklarımdır" dedi.

Handan G, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, nezih bir insan, iyi bir arkadaş ve başarılı bir akademisyen olarak çok değer verdikleri birini kaybetmenin üzüntüsünü ve şokunu yaşadığını söyledi.

"Bu vahim olayın zanlısının eşim olması ise bu şok ve üzüntüyü dayanılmaz derecede ağırlaştırmış ve derinleştirmiştir" diyen Handan G, çalışma arkadaşı Doç. Dr. Celalettin Özdemir'e Allah'tan rahmet, geride kalan ailesi ve çocuklarına sabırlar diledi.

Olayın müsebbip veya müsebbiplerinin layık oldukları en ağır cezayı almalarını temenni ettiğini ifade eden Handan G, "Bu kişinin benim eşim olması bu duygularımda en ufak bir değişikliğe sebebiyet vermez. Zira hiç kimsenin bir başkasının yaşam hakkını elinden almaya hakkı yoktur ve bunu hiçbir saik meşrulaştıramaz" diye konuştu.

Handan G, olayla ilgili uzaktan yakından herhangi bir ilgisinin bulunmadığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu olayın en büyük mağdurlarından biri de ben ve çocuklarımdır. Olay sonrasında gerek yerel gerek ulusal basında çıkan haberlerle ilgili olarak da gerekli yasal süreci başlattım. Yaşanan bu acı olay sonrasında severek ve özveri ile yürüttüğüm dekanlık görevimden de ayrılma zarureti hasıl oldu. Haksız yere yaşattığı bu elim olay sonucunda bana ve çocuklarıma verdiği zarar nedeniyle, eşime karşı boşanma ve tazminat davaları açmış bulunmaktayım. Ben de herkes gibi olayları basından takip ettiğim kadarı ile biliyorum. Bir an önce soruşturmanın en sağlıklı bir şekilde tamamlanması suretiyle ilgililerin yargılanmasını istiyorum. Tarafımı olaya dahil etmeye çalışan ve hakkımda mesnetsiz iddialar ortaya atan kişiler hakkında en ağır şekilde hukuki mücadelemi vereceğim. Herkesin sükunet içerisinde adli sürecin tamamlanmasını beklemesini diliyorum. Rahmetli çok değerli akademisyen, çalışma arkadaşım, bilim insanı ve nezih insan Doç. Dr. Celalettin Özdemir beye Allah'tan rahmet yakınlarına ve üniversite camiasına sabrı cemil niyaz ediyorum."

SÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Celalettin Özdemir'in Alaaddin Keykubat Yerleşkesi'nde bulanan Mühendislik Fakültesi dekanlık binasındaki odasında cesedi bulunmuş, olayla ilgili aynı üniversitede Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet G. gözaltına alınmış, sekreter Asuman S. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı.

Prof. Dr. Ahmet G'nin eşi, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Handan G. görevinden istifa etmişti.