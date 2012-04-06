Doçent cinayetinde 5 kişi tutuklandı

Elazığ'da ölü bulunan Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bilgin Gürateş cinayetiyle ilgili 5 kişi tutuklandı.

Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bilgin Gürateş'in merkeze bağlı Gümüşkavak Mahallesi'nde arazide toprağa gömülü vaziyette bulunmasının ardından polis ekipleri tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, çeşitli zamanlarda gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 7 kişiden Recai Yıldızhan, oğlu Gökhan Yıldızhan, Semih Avcı, Abdulkadir Avcı ve Öner Yıldız tutuklandı.

Diğer iki zanlının ise savcılık tarafından serbest bırakıldıkları belirtildi.

Elazığ'da önceki gün bir ihbar üzerine merkeze bağlı Gümüşkavak Mahallesi'ndeki arazide kazı çalışması yapan ekipler, 6 günden beri kendisinden haber alınamayan Doç. Dr. Bilgin Gürateş'in cesedine ulaşmıştı.

Boynunda iz olduğu belirtilen Gürateş'in kasığından silahla vurulduğu bildirilmişti.

Doç. Dr. Gürateş'in, kent merkezinde bir iş hanındaki büroda silahla vurulduktan sonra bir sandığın içine konularak Gümüşkavak Mahallesi'ndeki araziye kadar taşındığı ve burada toprağa gömüldüğü, büronun da çamaşır suyu ile temizlendiği iddia edilmişti.