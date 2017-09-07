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Doç.Dr. Akın: Türkiye’de yaşlı nüfus artıyor

Oktay ENSARİ/KAYSERİ, (DHA)- ERCİYES Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Geriatri Bilim Dalı öğretim üyesi Doç

07 Eylül 2017 13:21

Oktay ENSARİ/KAYSERİ, (DHA)- ERCİYES Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Geriatri Bilim Dalı öğretim üyesi Doç.Dr. Sibel Akın, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de yaşlı nüfus oranında hızlı bir artış görüldüğüne dikkat çekti. Doç.Dr. Akın, \"2016 yılında yüzde 8.3 olan yaşlı nüfus oranının, 2023 yılında yüzde 10,.’ye çıkmasını bekliyoruz\" dedi.
Doç. Dr. Akın, demografik anlamda yaşlılık sınırının 65 olduğunu ve 65-74 yaş arasının \'Erken yaşlılık\', 75-84 yaş arasının \'Yaşlılık\', 85 yaş üzerisinin ise \'İleri yaşlılık\' olarak nitelendirildiğini söyledi. Doç Dr. Sibel Akın, Türkiye İstatistik Kurumu\'nun (TÜİK) açıkladığı istatistiklere göre, doğuşta beklenen yaşam süresinin Türkiye geneli için 78, erkeklerde 75.3 ve kadınlarda 80.7 yıl olduğunu ifade etti. Yaşlanan Türkiye’de yaşlı hastaları tanıyan, her semptomu yaşlılığın doğal bir sonucuymuş gibi algılamayan geriatri uzmanlarının sayısının artmasına ihtiyaç olduğuna vurgu yapan Doç.Dr. Akın, \"Türkiye’de 6.6 milyon yaşlı için 75 geriatri uzmanı bulunmaktadır. Bu da yaklaşık 90 bin yaşlıya 1 geriatri uzmanı demek. Dünya ortalamasına göre bu oran oldukça az” diye konuştu.
Türkiye’de ilk geriatri bilim dalının 1980’li yıllarda İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde kurulduğunu hatırlatan Doç.Dr. Akın, Türkiye’de genelinde tıp fakültesi olan tüm üniversitelerde geriatri bilim dalının yaygınlaştırılması gerektiğini söyledi. ERÜ Tıp Fakültesi Geriatri Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sibel Akın, sözlerini şöyle sürdürdü:
\"Geriatri; 65 yaş ve üstü hastaların sağlık sorunları, hastalıkları, sosyal ve fonksiyonel yaşamları, yaşam kaliteleri, koruyucu hekimlik uygulamaları ile ilgilenen bilim dalıdır. Geriatri, aynı zamanda, tüm bilgi, ilgi, uğraşı ve araştırmasının 65 yaş ve üstünde odaklandığı, bu nedenle deneyiminin de o ölçüde arttığı bir bilim dalıdır. Geriatri bilim dalı bünyesinde faaliyet gösteren geriatri polikliniklerine iç hastalıkları kapsamında olan hipertansiyon, şeker hastalığı gibi kronik hastalıkların yanı sıra osteoporoz, idrar kaçırma, bunama (Alzheimer hastalığı), depresyon, düşme problemleri olan, beslenme bozukluğu, yatak yaraları, çoklu ilaç kullanımı olanlar ve koruyucu hekimlik için bilgilenme amacında olanlar başvurabilirler. Geriatri polikliniğinde yaşlılara kapsamlı geriatrik değerlendirme yapılmaktadır. Bu değerlendirme sürecinde yaşlının fonksiyonelliği değerlendirilir, uyku problemleri ve idrar kaçırma gibi yaşlıda sık karşılaşılan sorunlar değerlendirilir, unutkanlığa yönelik mini-mental test, depresyona yönelik geriatrik depresyon testi, beslenmenin değerlendirilmesinde mini nütrisyonel değerlendirme testi ve son olarak da aldığı ilaçların sorgusu yapılır. Bir hastaya ayrılan süre ortalama 1 saat olmaktadır. Bu kadar kapsamlı inceleme birçok hastalığın daha belirti vermeden önce teşhis ve tedavisini mümkün kılar. Hangi belirtinin yaşlılığın doğal bir sonucu, hangisinin hastalığa bağlı olduğunu ortaya koyar. Bunun yanında geriatri bizim ve gerekse başka üniversitelerdeki polikliniklerde sağlıklı yaşlılara koruyucu sağlık hizmetler de sunulmaktadır.\"

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