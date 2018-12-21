Doç. Hüsnü Süslü, yıllardır ‘ağrı tedavisi' yaptığı Kartal'da CHP'den belediye başkan adaylığına talip

T24

Doç. Dr. Hüsnü Süslü, Kartal Belediye Başkanlığı için aday adayı oldu.

40 yılı aşkın süredir Kartal'da yaşayan Hüsnü Süslü, Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 16 yıl hekim olarak çalıştı.

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi mezunu olan Hüsnü Süslü, Anesteziyoloji ve Reanimasyon uzmanlığının yanı sıra algoloji (ağrı tedavisi) uzmanı olarak da hekimlik yaptı.

Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Algoloji Bölümü’nde çalışmalarını sürdüren Doç. Dr. Hüsnü, 2011 genel seçimlerinde CHP’den İstanbul 1. Bölge milletvekili adayı olarak aktif siyasete başladı. Süslü'nün ismi, bir önceki yerel seçim sürecinde, 9 Şubat 2014'te “CHP'nin Kartal Belediye Başkan adayı” olarak duyurulmuş, ancak daha sonra gerekçesi açıklanmayan nedenlerle son anda mevcut başkan tekrar aday gösterilmişti.

'Kartal benim sevdam' diyerek tekrar adaylık yarışına giren Doç. Süslü, CHP'nin 35. olağan kurultayında Parti Meclisi üyeliğine seçildi. Süslü, özellikle sağlık alanında çalışmalar yaptığı CHP Parti Meclisi’ne ‘Şehir Hastaneleri Sorunları" başlıklı bir rapor sundu.

Süslü, T24’e gönderdiği açıklamada; hekimlik mesaisinin yanı sıra 2014’ten beri içinde olduğu belediye başkan adaylığı sürecinde Kartal'da sivil toplum örgütlerinden kanaat önderlerine, küçük esnaftan iş insanlarına kadar her yaş ve konumdan insanla buluşarak görüşlerini aldığını, sorunlarını dinlediğini, çözüm yolları üzerine her kesimden yurttaşla birlikte düşündüklerini söyledi.

Evli ve iki çocuk babası olan Süslü, halen, Tuncay Özkan’ın yürüttüğü CHP Basın ve Kurumsal İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı’nda danışmanlık yapıyor.

Süslü'nün internet sitesine ulaşmak için tıklayın.