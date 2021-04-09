Doç. Dr. Ümit Savaşçı: Üçüncü pikin zirvesindeyiz, vakalar 15 Nisan'dan itibaren düşecektir

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ümit Savaşçı, Koronavirüs salgınında üçünü pikin yaşandığını belirterek, "Şu an 3'üncü pikin zirvesindeyiz, diyebiliriz. Ramazan geldiği için insanların hareketi biraz azalacaktır. Bazı ek kısıtlamalar ile vakalar, ayın 15'inden sonra düşecektir. Aşılama arttıkça vakaların azalışı devam edecektir" dedi.

Aşılanmanın önemine vurgu yapan Doç. Dr. Savaşçı, genç vaka oranının arttığına değindi.

Savaşçı şu ifadeleri kullandı:

"Çok endişeli miyiz' değiliz açıkçası; çünkü ikinci pikte bundan daha az vaka olmasına rağmen hastanelerimizin yükü çok fazlaydı, kayıplarımız da çok fazlaydı; çünkü ağır vakamız çok fazlaydı. Bugünlerde dikkat ettiğimiz husus, özellikle yaşlı popülasyonda daha hafif seyrediyor, gençler daha çok başvuruyor. Bunun da nedeni, hem gençlerin daha çok hareketli olması hem de aşısız olmalarından dolayı. Aşının her ne şartta olursa olsun ekstra koruyucu olduğunu ve kişilerin hastalığı asemptomatik veya çok hafif atlattığını tespit etmiş durumdayız" diye konuştu.

"Okullar bir süre Online devam etmeli"

"Bu artıştan sonra tekrar bir yükselme dönemine gireceğimizi düşünmüyorum; çünkü aşılama çok arttı. İsrail, bu olayı başardı, yüzde 75 bağışıklık sağladı. Bunun sayesinde de vaka sayıları sıfıra doğru iniş eğiliminde. Sağlık Bakanı'mızın açıkladığı gibi ülkemizde günde 1,5 milyon doz aşı yapılabilir. Aşıda biraz yavaş gidiyoruz. Özellikle okullarımızda eğitim veren öğretmenlerimiz ve okulların tüm çalışanlarının hızlıca aşılanması bizim için çok önemli ya da tedbir olarak okulların belirli bir süre, 15-20 gün online eğitim ile devam etmesi, vakalar azalınca tekrar açılması çok güzel bir önlem olabilir"

"Yaz aylarına doğru rahatlayacağını düşünüyorum"

"Bizim halkımız, tam kapanmaya gittiğinde, bittiği zaman tekrar çok fazla temasa geçmeye başlıyor. Eğer bu dönemde de biz aşılanmayı çok yaptırmazsak tam kapananın bir anlamı olmayacağı gibi toplum üzerinde, esnaf, öğrenciler üzerinde olumsuz etkileri ortaya çıkacaktır. Dolayısıyla tam kapanmayı ben çok uygun görmüyorum. Ramazan ayında hareket azalacağı gibi biz de iftarlara gitmezsek ve sırası gelen vatandaşlarımız aşıyı mutlaka yaptırırsa bu salgının yaz aylarına doğru çok rahatlayacağını düşünüyorum" (DHA)

