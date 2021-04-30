Doç. Dr Ümit Savaşçı: Hindistan mutasyonu daha bulaşıcı ve daha öldürücü

Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ümit Savaşçı, Türkiye'de de tespit edilen Hindistan mutasyonunun diğer mutasyonlara göre daha bulaşıcı ve daha öldürücü olduğunu belirtti. Savaşçı, "Hindistan mutantının savunma hücrelerimizden kaçabilme yeteneğinin olduğunun gösterilmesi nedeniyle ülkemizde de 2 ay sonra eğer aşılanmada da yeteri temini sağlayamazsak tekrar bir vaka patlaması ile karşı karşıya kalabiliriz, Hindistan mutantı yayılırsa. Bu yüzden özellikle uçuşlar, sınırlar, temas olayını sıfıra indirmemiz lazım. Halkımız da vakalar azaldıkça rehavete kapılmamalı" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından çarşamba günü yaptığı açıklamada İstanbul'da 5 kişide Hindistan mutasyonu görüldüğünü açıkladı.

Savaşçı, Hindistan'da şu an çok korkutucu tablo olduğunu, bazı kişilerde çift mutasyonun tespit edildiğini söyledi. Doç. Dr. Savaşçı şu ifadeleri kullandı:

"Çift mutasyonun bizim için en korkutucu yönü; bizim bağışıklık sistemimizden, savunma hücrelerimizden, koruyucu antikorlarımızdan kaçabilme yeteneğine sahip olması. Bu olay bizim için hüsran ile sonuçlandı.17 ülkeye yayılmış vaziyette. Çift mutasyon olduğu için dikensi çıkıntılar ve hücrenin savunma sisteminden kaçtığı için bizi endişeye sevk ediyor. İyi gelişmeler de var. Uğur hocamız Biontech aşısının Hindistan mutasyonundan etkilenmediğini belirtti. Şu an en büyük silahımız aşı"

"Bizim gözümüz korktu"

"Hindistan'daki bilim insanları çok ağır semptomların olduğunu, diğer mutasyonlara göre daha bulaşıcı ve daha öldürücü olduğunun tespit edildiğini belirtti. Bizim gözümüz korktu açıkçası. Hindistan mutasyonunun diğer mutantlardan farkı, vücudun savunma hücrelerinden kaçabilme yeteneğine kavuşması. Şu anda biz aslında bütün vakalara mutasyon çalışmıyoruz, belki daha çok mutasyon çalışılırsa Hindistan mutasyonu daha çok karşımıza çıkabilir. Hindistan mutasyonunda çok dirençli bir ateş, ishal tablosu ve solunum yetmezliği daha ön planda. Bunun için Hindistan'da oksijen kaynakları tükenmiş durumda"

"Uçuşlar, sınırlar, temas olayını sıfıra indirmemiz lazım"

"Hindistan mutantının savunma hücrelerimizden kaçabilme yeteneğinin olduğunun gösterilmesi nedeniyle ülkemizde de 2 ay sonra eğer aşılanmada da yeteri temini sağlayamazsak tekrar bir vaka patlaması ile karşı karşıya kalabiliriz, Hindistan mutantı yayılırsa. Bu yüzden özellikle uçuşlar, sınırlar, temas olayını sıfıra indirmemiz lazım. Halkımız da vakalar azaldıkça rehavete kapılmamalı"

Tatil beldelerine gidenlere uyarılar

"Bizim ülkemizde sayılar düştü; ama istenilen sayıya düşmedi. Vatandaşlarımız ne yazık ki kapanma sürecini yanlış anladı. Bunu bir tatil fırsatına dönüştürmeye başladı insanlarımız. Büyük kentlerden, sahil kentlerine bir göç başladı. Özellikle uçak yolculuğunda çok büyük risk altındalar. Kendi araçları ile giderken de mutlaka mola yerlerinde yoğunluk olduğu için yine büyük risk altındalar. Bunun yanında en büyük sıkıntımız aslında gittikleri yerlerdeki sağlık imkanlarının yeteri düzeyde olmayacağıdır. Gittikleri yerlerde de temasa devam ederlerse Koronavirüs'e yakalanırlarsa çok ciddi sağlık sıkıntıları ile karşılaşabilirler" (DHA)