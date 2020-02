Doç. Dr. Özçelik: Bodrum'un altyapısı problemlerle dolu

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- BODRUM\'da sel sonrası hayat normale dönerken, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Coğrafi Bilgi Sistemleri-Uzaktan Algılama Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, ilçenin altyapısının problemlerle dolu olduğunu söyledi. Doç. Dr. Özçelik, \"Nihai çözüm, mazeretlerin bir yana bırakılarak yapısal ve yapısal olmayan mühendislik projelerinin bir an önce geliştirilerek uygulanmasında yatmakta\" dedi.

Bodrum\'da geçen cumartesi sabah saatlerinde başlayan ve aralıklarla etkili olan sağanak yağışın ardından selle birlikte savaş alanına dönen ilçede, Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Genel Müdürlüğü (MUSKİ) ile Bodrum Belediye ekiplerinin temizlik çalışması sürüyor. MUSKİ tarafından sel felaketinin ardından açıklama yapıldı. Açıklamada, cumartesi sabah saat 06.00\'dan pazar günü saat 06.00\'ya kadar 24 saatte metrekareye 175 kilogram yağmur düştüğü kaydedilerek, şöyle denildi:

\"Bu süre içerisinde ilçemizden 165 şikayet geldi. Pazar sabahı ilk ihbarlar ulaştı. Bu ihbarların büyük bir kısmı Torba, Bitez, Turgutreis, Konacık ve merkez mahalleler içindi. Ekiplerimiz hemen ihbar gelen bölgelerde çalışmalara başladı. MUSKİ Genel Müdürlüğü\'nde görevli 65 personel, 5 iş makinesi, 5 kamyon, 4 vidanjör, 2 kanal açma, 2 vaktör ve 17 binek araçla müdahale edildi. İtfaiye ekiplerince 14 araçtan kurtarma işlemi, 4 ev 6 iş yeri 2 iş yeri deposundan su çekme işlemi yapıldı. Araçlarında uyurken denize sürüklenen 2 kişi kurtarıldı. Ayrıca Marmaris ilçemizde de metrekareye 24 saatte 175 kilogram yağmur düşmüştür. Bu süre içinde 7 şikayet gelirken, gelen şikayetlerin hepsine müdahale edilerek sorun giderilmiştir.\"

\'HAYAT NORMALE DÖNDÜ\'

Bodrum Belediye Başkanı CHP\'li Mehmet Kocadon ise hafta sonu su baskını ve taşkınların yaşandığı ilçede, vatandaşları duyarlı olmaya davet etti. Başkan Kocadon, \"Hayat normale döndü. Ekiplerimiz kısa sürede yaşanan olumsuzluklara müdahale etti. Halkımız araçlarını yağışlı havalarda dere kenarlarına park etmesin. Şiddetli yağışlarda araçlar sürükleniyor. İlçemizde geçmişte metrekareye 250 kilogram yağış düştüğü zaman sıkıntı yaşanmamıştı\" diye konuştu.

\'AKIŞ HAVZALARI GEÇİRİMSİZ HALE GELDİ\'

Selin ardından değerlendirmelerde bulunan MSKÜ Coğrafi Bilgi Sistemleri-Uzaktan Algılama Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, Bodrum\'un kentsel altyapısının problemlerle dolu olduğunu söyledi. Doç. Dr. Özçelik, Bodrum\'da çarpık ve düzensiz kentleşmenin etkisiyle uzun yıllar sonunda akış havzalarının geçirimsiz hale geldiğini belirterek, şöyle dedi:

\"Bu nedenle yağan yağış sızma fırsatı bulamadan akışa geçmektedir. Üzülerek belirtmeliyim ki havzaların alt kesimlerine doğru toplanan akış sularının akacağı hemen hemen tüm dere yatakları, ya yola dönüştürülmüş ya da bir boru ya da menfeze yönlendirilerek akabileceğinden çok daha küçük kesitlerde akmaya zorlanmıştır. Su yolunun yaya ya da taşıt yoluna dönüştürülmesi sonucu akacak kesit bulamayan su güçlenerek sel haline geldiğinde, kendi yatağını tekrar ele geçirmektedir. Yağmur sularının basınçlı akışa zorlanmasıyla evlerden, iş yerlerinden ve rögarlardan sular fışkırmaktadır. Dere yataklarının üzerine kamu ve özel kurumlarca binalar yapılması, projesiz ve teknik altyapısı olmadan taşkın koruma önlemleri alınması ve taşkın tutucu göletler yapılması, mevcut ve olası taşkınların şiddetini artıran ve artıracak önemli hususlardır.\"

\'GEREKLİ OLAN PARA DEĞİL MÜHENDİSLİK ÇALIŞMASI\'

Doç. Dr. Özçelik, Bodrum\'da birkaç yıllık periyotlarla taşkınların gerçekleşmesi sonucu halkın ve turizmin önemli yaralar aldığına dikkati çekip, şunları söyledi:

\"Çözümsüzlük finansal sebeplere bağlanmamalıdır. Kamulaştırma maliyetlerinin yüksek olması ve sorumlu kurumun kim olduğu tartışmaları temel sorun olarak yansıtılmaktadır. Ancak gerek kentsel dokunun hakim olduğu alt havzalarda gerekse kısmen daha az kentsel işgale uğramış üst havzalarda dere yatakları ıslah edilerek, mevcut drenaj hatları temizlenip açılarak, kentsel yapıyı yeşil ve geçirimli hale getirerek, taşkın zararlarını en aza indirmek mümkündür. Bu ise teorik olarak hemen hiçbir işe yaramayacak ve milyonlarca liraya mal olacak üst havzalara gölet inşa etmek fikrinden ve de tüm akış akslarının kamulaştırılması fikirlerinden onlarca kat daha az maliyetli çözümlerdir. Nihai çözüm, mazeretlerin bir yana bırakılarak yapısal ve yapısal olmayan mühendislik projelerinin bir an önce geliştirilerek uygulanmasında yatmaktadır.\"

\'CAN KAYBI OLMAMASI MUCİZE\'

\"Özellikle dere yataklarının bulunmaması veya taşıt yolu olarak kullanılması nedeniyle, yağış miktarının fazla ve süresinin az olduğu durumlarda Bodrum büyük hacimlerde sel sularına maruz kalacaktır\" diyen Doç. Dr. Özçelik, şunları kaydetti:

\"Kentsel dokuyu geçirimle hale getiremezseniz, bunun yanında sel suların taşıyacak kanallar inşa edemezseniz, yağış şiddetinin fazla olması durumunda çok daha fazla miktarda bir taşkın debisi ile karşılaşılacaktır. Kabaran suyun yüksekliği ve basıncı yıkıcı, sürükleyici ve ölçümcül etkiyi de beraberinde getirmektedir. Yağşın şiddetinin daha da yüksek olmaması, kayıpların daha da artmaması ve can kaybının oluşmaması açısından oldukça sevindirici olmuştur.\"



FOTOĞRAFLI