Doç. Dr. Onur Yaprak: 1 kişinin organları 8 kişiye umut olabiliyor

İSTANBUL, (DHA) ORGAN naklinin önemine dikkat çekmek amacıyla, ülkemizde her yıl 3-9 Kasım tarihleri “Organ Bağışı Haftası” olarak kutlanıyor. Organ Bağışı Haftası nedeniyle açıklamalarda bulunan Medipol Mega Hastaneler Kompleksi Organ Nakli Cerrahı Doç. Dr. Onur Yaprak, “Bağış yapılan her organ kullanılamayabilir, o yüzden bağış sayısı ne kadar artarsa organ bekleyenlerin şansı da artacaktır” dedi.

Sadece 1 kişinin bağışlayacağı organlarla tam 8 kişiye umut ışığı olabileceğini söyleyen Yaprak, Türkiye’de şu an karaciğer 2 bin 106, böbrek 21 bin 576, kalp 922, akciğer 63 olmak üzere toplam 24 bin 863 kişinin organ nakli beklediğini kaydetti.

Geçen yıl 1988 beyin ölümü vakasının bildirildiğini dile getiren Yaprak, “Toplamda 563 aile organ bağışına izin verdi. Geçen yılın nakil sayılarına bakarsak 3 bin 414 böbrek, 1391 karaciğer, 78 kalp, 22 akciğer, 6 pankreas ve 5 ince bağırsak nakli yapıldı. Yine geçtiğimiz yıl bağışlanan 563 karaciğerin yüzde 69’u nakil için uygun bulundu ve nakledildi. Bağış yapılan her organ kullanılamayabiliyor, o yüzden bağış sayısı ne kadar artarsa organ bekleyenlerin şansları da o kadar artar” dedi.

“YURT DIŞINDA BAĞIŞ MİLYON BAŞINA 30 CİVARINDAYKEN TÜRKİYE’DE 5’İ GEÇMİYOR”

Organ nakli için organın, beyin ölümü gerçekleşmiş ve yakınlarının organlarını bağışladığı donörlerden veya canlı donörlerden temin edildiğini ifade eden Yaprak şunları söyledi:

\"Canlı donörlerden yalnızca böbrek ve karaciğer alınabiliyor. Diğer organlar kalp, akciğer, ince bağırsak, pankreas ve kornea ise mutlaka beyin ölümü olmuş donörlerden alınmak zorundadır. Gelişmiş ülkelerde nakil için organ genellikle beyin ölümü olan donörlerden sağlandığı için, canlıdan nakil sayısı daha azdır. İdeal olanda budur. Ülkemizde maalesef organ bağışı sayılarının yetersiz olduğundan bu nakillercanlı vericilerden yapılmak zorunda kalınıyor. Böbrek ve karaciğer nakli hem kadavradan hem canlı bağışçıyla yapılıyor. Böbrek nakli bekleyenler ise öncesinde diyaliz desteği alıyor. Ama şunu bilmeliyiz ki diyaliz hayata bağlar ama organ nakli hayat kurtarır! Bunun bilincinde olan insanlarımız arttıkça daha çok hayat kurtarılıyor. Yurt dışında da bağış oranı da milyon başına 30 civarındayken Türkiye’de bu sayı ne yazık ki 5 civarında kalıyor Türkiye’de organ bağışında öne çıkan illerde de ilk sıralarda Bursa, Balıkesir ve Çanakkale’yi sayabiliriz.\"

\"ORGAN BAĞIŞI TEŞVİKİ İÇİN EĞİTİMDEN BAŞKA YOL YOK\"

Doç. Dr. Onur Yaprak organ bağışının artması için yapılması gerekenleri de açıkladı ve \"Mevcut kanunlar çerçevesinde, kişi daha önce organlarını bağışlasa da öldüğünde ailesine soruluyor. Aile onay verirse organları alınıyor. Aksi halde nakil gerçekleşmiyor. Bu yüzden toplumdaki her bireye eğitim ve öğretim hayatı boyunca konuyla ilgili eğitimler verilmesi gerekiyor\" dedi.

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